Periodista de Telenoticias denuncia estafa que usa su imagen y voz clonada

El periodista de Telenoticias, Juan Manuel Vargas, lanzó una fuerte advertencia sobre un video falso que circula en redes sociales y que fue creado con Inteligencia Artificial (IA) para engañar a las personas.

“Está circulando este video en el que muestran una supuesta entrevista con el señor Francis Durman, CEO del Grupo Montecristo. El realismo es tal que hasta clonan mi voz. Si lo ven por favor denunciar y bloquear”, escribió el comunicador.

Juan Manuel Vargas denunció video falso creado con IA. (Instagram/Instagram)

Así funciona la supuesta estafa

En el video, que aparenta ser una entrevista periodística, se presenta una conversación manipulada donde se promociona una plataforma financiera “con respaldo gubernamental” que promete ganancias desproporcionadas.

En el clip se escucha una supuesta presentación:“Es un honor presentar a Francis Durman Esquivel, director ejecutivo del grupo Montecristo… miles de costarricenses mayores de treinta años han decidido cambiar su rumbo profesional gracias a una plataforma financiera innovadora”.

Luego, la conversación falsa promete ingresos irreales

“Con una inversión inicial de cien mil colones costarricenses, es posible generar ingresos mensuales de hasta dos millones 500 mil colones costarricenses”.

El mensaje incluso utiliza frases típicas de fraude como:“Este video está disponible por tiempo limitado. Si lo cierran, no podrá volver a verlo y el acceso desaparecerá”.

Clonación de voz e imagen

Lo más preocupante, según Vargas, es el nivel de realismo. La tecnología de IA habría sido utilizada para clonar su voz y simular una entrevista legítima, lo que aumenta el riesgo de que personas caigan en la estafa.

El periodista pidió a la población no compartir el contenido y denunciarlo en las plataformas digitales.

Este caso vuelve a encender las alertas sobre el uso indebido de la Inteligencia Artificial para suplantar identidades y promover fraudes financieros en Costa Rica.

Nota realizada con ayuda de IA