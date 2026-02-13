Noticias Repretel se disculpa por un error garrafal que cometieron: “Nos equivocamos”

Noticias Repretel reconoció este jueves que le faltó rigurosidad periodística en una información transmitida el miércoles en su sección de Entretenimiento, la cual fue ilustrada con un video falso.

“Nos equivocamos”, afirmaron los encargados del noticiero de canal 6 en una disculpa pública compartida en redes sociales, donde calificaron lo sucedido como un error “grave”.

Noticias Repretel usó un tráiler falso creado con IA para ilustrar una nota sobre el estreno de Spider-Man: Brand New Day. Fotografía: Captura. (Captura de video/Captura de video)

Usaron un tráiler falso hecho con Inteligencia Artificial

El canal explicó que el pasado miércoles 11 de febrero anunciaron la nueva película de Marvel titulada Spider-Man: Brand New Day, un estreno que sí es real.

Sin embargo, admitieron que para ilustrar la noticia utilizaron un tráiler falso creado por fanáticos mediante Inteligencia Artificial, algo que no fue verificado adecuadamente.

“En la sección de Entretenimiento de este miércoles 11 de febrero anunciamos la nueva película de Marvel titulada Spider-Man: Brand New Day. Este estreno es una noticia real. Sin embargo, para ilustrarla cometimos el error injustificable de usar un trailer falso creado por fans con Inteligencia Artificial”, indicó la empresa.

“No observamos las normas que nos caracterizan”

En el comunicado, el medio aceptó que no aplicaron los estándares habituales de verificación que caracterizan su contenido.

“Evidentemente y nos apena mucho decirlo, pero ustedes se merecen nuestra claridad y transparencia, en este caso, no observamos las normas de exigencia que nos caracteriza en nuestros contenidos y cometimos este grave error”, agregó el canal.

Noticias Repretel emitió esta disculpa pública tras el error cometido. Fotografía: Facebook Noticias Repretel. (Facebook/Facebook)

El reto de la Inteligencia Artificial

Noticias Repretel también reflexionó sobre los desafíos que enfrentan actualmente los medios de comunicación ante el auge de contenidos generados con Inteligencia Artificial.

“La dificultad actual para identificar contenidos ciertos de imágenes creadas con Inteligencia Artificial nos exige ser aún más rigurosos ante los nuevos desafíos. Les ofrecemos una sincera disculpa”, concluyó el canal.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la verificación en tiempos donde los avances tecnológicos facilitan la creación de materiales falsos cada vez más realistas.

