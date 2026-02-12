Repretel anuncia de forma inesperada nuevo programa en canal 6

Repretel anunció este jueves, de forma sorpresiva, el estreno de un nuevo programa que llegará a la pantalla de canal 6 este domingo 15 de febrero a las 8:30 p. m.

Se trata de “La historia completa”, una producción de Noticias Repretel que promete profundizar en los casos que más han conmocionado a Costa Rica y al mundo.

Randall Rivera explicó que el nuevo programa de canal 6 está a cargo de Noticias Repretel, noticiero que él dirige. Fotografía: Cortesía Randall Rivera. (Cortesía/Cortesía)

Un espacio para ir más allá de la noticia diaria

El nuevo programa se transmitirá todos los domingos a esa hora por el 6, el canal principal de la televisora ubicada en La Uruca.

Según informó la empresa, el espacio nace con el objetivo de ofrecerle a su audiencia “un abordaje profundo y detallado de los casos que han generado mayor conmoción en el país y en el mundo”.

La propuesta buscará diferenciarse de la cobertura diaria tradicional, apostando por el análisis, el contexto y el seguimiento de los hechos más impactantes.

“Un paso adelante” para Noticias Repretel

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, destacó que el proyecto representa una evolución en el contenido informativo del canal.

“Es un paso adelante en la evolución que ha vivido Noticias Repretel, a nivel de contenido y audiovisual para seguir dando lo mejor a nuestras audiencias a través de nuevos productos, como en este caso La historia completa”, afirmó.

En esta nueva producción, el equipo periodístico analizará los sucesos desde distintas aristas, incorporando antecedentes, testimonios y detalles que muchas veces no se abordan en los espacios noticiosos cotidianos.

La Teja consultó a Randall Rivera quién será el presentador del nuevo programa, pero el periodista explicó que esa figura como tal no existirá.

“Cada uno (reportaje) será presentado por el periodista que lo construye”, aclaró.