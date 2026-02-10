Humorista e imitador que se hizo famoso en Repretel se mueve a sus shows como una verdadera estrella

El cantante, imitador y transformista Ayran Morales, creador del popular personaje Weedny Wax, no solo se ha ganado el cariño del público costarricense gracias a su talento y carisma, sino que hoy llega a cada presentación con un camerino rodante, un lujo que muy pocos artistas nacionales pueden darse y que confirma el crecimiento imparable del personaje que nació en Repretel.

Desde hace unos siete meses, el humorista se traslada a sus shows en un microbús de turismo de gama alta, adaptado especialmente para funcionar como camerino móvil, una idea que tomó del reconocido humorista Roque Ramírez, de Pelando el ojo, quien llega a sus shows en un vehículo similar.

Ayran Morales es el artista detrás de Weedny Wax. En la fotografía aparece con la microbús que compró y que adapta a lo interno para convertirla totalmente en un camerino. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

“Esto no es un lujo por lujo, es una necesidad real de un personaje que ha crecido mucho. Yo invierto porque Weedny lo exige y porque el público merece calidad", afirmó Morales en una reciente entrevista con La Teja.

Un personaje que nació “por error” y se convirtió en fenómeno

Aunque hoy es uno de los transformistas más conocidos del país, Weedny Wax no estaba planeado.

“Yo soy imitador y llegué a canal 6 a hacer imitaciones. No sabía que me iba a caracterizar, fue casi un error, pero cuando lo hice sentí algo bonito. Ahí mezclé el canto, la animación y toda la experiencia que traigo desde los 12 años”, contó.

Ayran recordó que trabajó como payaso durante años y que Weedny terminó siendo la síntesis de todo ese recorrido.

“Weedny vino a ser la maqueta final de todo lo que hago desde niño, de mis 17 años en el espectáculo”, dijo.

La televisión fue la vitrina que lo catapultó

Su llegada a la televisión se dio en el 2019, durante la segunda temporada de La dulce vida, donde apareció con el personaje Karkashian. Tras la pandemia, el artista encontró nuevas oportunidades en espacios como Toros desde la barrera y La Matraca, ambos de la televisora de La Uruca.

“Ahí fue donde empecé a caracterizar más fuerte, a hacer varios personajes y luego me lancé de lleno a los shows”, explicó.

Ayran Morales anda su camerino rodante muy bien identificado con su personaje de Weedny Wax y las imitaciones que ella hace. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

La microbús: camerino, bodega y valla publicitaria

El crecimiento del espectáculo obligó a pensar en soluciones prácticas. Los constantes cambios de vestuario, las giras fuera del GAM y el tamaño del equipo de sonido hicieron que el pick-up que usaba ya no fuera suficiente.

“En mis shows hago al menos tres personajes y muchos lugares no tienen dónde cambiarse. Además, por el clima y las distancias, necesitaba un espacio cómodo”, relató sobre la adquisición que hizo meses atrás.

El microbús es de 16 pasajeros, mide 2,50 metros de alto y por dentro casi dos metros, lo que permite moverse con comodidad en su interior, incluso usando tacones, vestidos y pelucas.

“Con la altura mía y los vestuarios, no entro en cualquier carro, eso era clave”, explicó.

Actualmente, el vehículo tiene pocos asientos y pronto será remodelado con closets internos, iluminación especial, espejos y pocas butacas, eso sí, más lujosas.

Ayran Morales se ve así transformado en su mediático y solicitado personaje Weedny Wax. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Inspirado por Roque Ramírez y acompañado por un gran equipo

Ayran reconoce que la influencia de Roque Ramírez fue determinante para animarse a dar el paso.

“Roque ha sido un gran mentor. No todos los humoristas ayudan, pero él sí. Me hizo el contacto con la agencia y me aconsejó muchísimo”, destacó.

El artista se mueve con un equipo de cinco personas: sonidista, encargado de video, asistente, chofer y él como artista.

Weedny Wax compartió esta maqueta de cómo lucirá el interior de su microbús en unos meses. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Una inversión millonaria en nombre de la calidad

Nada en Weedny Wax es improvisado. Ayran es licenciado en diseño publicitario y cree firmemente en la imagen y la experiencia.

“En vestuarios puedo tener más de 10 millones de colones. Yo invierto en las mejores calidades porque quiero marcar diferencia”, afirmó.

Incluso, el microbús cumple un rol estratégico, ya que funciona como publicidad móvil.

“Es una valla rodante. La gente me pita, me grita el nombre y hasta me manda fotos por redes de que me vieron por tal lado”, contó entre risas.

Weedny Wax junto a la cantante Elena Umaña en un show musical en conjunto que produjeron el año pasado. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Un personaje querido por familias completas

A pesar de las transformaciones, Weedny Wax ha logrado algo poco común: conectar con todo tipo de público.

“Mi público es en un 90% heterosexual: parejas, señoras, familias con hijos. Me quiere todo el mundo, y eso para mí es el premio más grande”, aseguró.

Ayran cuida su contenido, evita la vulgaridad y adapta su humor cuando hay niños.

“Soy más pícaro ahora, pero siempre con respeto. Me pongo en los zapatos del que pagó la entrada”, dijo.

Mirando al futuro con los pies en la tierra

Este año, el artista planea eventos más grandes, producciones teatrales propias y un espectáculo especial para Halloween con artistas nacionales.

Sobre la televisión, no hay nada definido, aunque está abierto a escuchar propuestas. Además de Repretel, ha aparecido en algunos programas de Teletica y de ¡Opa!

Así son los shows de Weedny Wax

“Todo lo que he logrado ha sido por esfuerzo y trabajo diario. Tengo 28 años y esto no ha sido de la noche a la mañana”, concluyó.