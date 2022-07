Participante de La Matraca inició como payaso y ahora es un transformista destacado

A Ayran Morales son pocos lo reconocen así porque casi siempre anda vestido de payaso o de transformista. Cortesía

Ayran Morales sabía desde niño que lo suyo era hacer reír a la gente y entretenerla con sus ocurrencias, un talento que le permitió llegar a la pantalla de canal 6.

Ayran vive en Moravia, pero escoronadeño de nacimiento y con tan solo 24 años es uno de los imitadores que participa cada sábado en el programa de humor de Repretel, La Matraca.

El joven imitador y ahora transformista se dio a conocer en el programa La Dulce Vida, que revivió el humorista Norval Calvo en 2019, y demostró tener tanto talento que en Repretel lo siguieron invitando para que saliera en sus programas especiales.

Conozca un poco más de Ayran, quien inició su carrera artística siendo un payaso.

– ¿Cómo inició su carrera artística?

Mi trayectoria artística se ha ido desenvolviendo en muchos ámbitos, al principio comencé como animador y payaso- Empecé a los 12 años, tanto así que mi mamá me llevó a ver a un sicólogo para saber qué tenía, porque yo siempre le dije que quería ser payaso, que ese era mi sueño y así empecé.

Este año decidió vestirse como Chipotín a pesar de todo el cariño que le guarda a su carrera como payaso. Cortesía

– ¿A los 12 años ya hacía presentaciones parasu familia?

No, ya hacía eventos. Me llamaban y me decían: ‘queremos a Chipotín para la fiesta de mi hijo’, así me llamaba como payasito y pintaba caritas y todo. A esa edad ya estaba metido de lleno en el gremio de los payasos y en cuestión de competencias y congresos de payasos empecé cuando tenía 14 años y a los 17 gané el primer lugar en pintacaritas y fue un pleito porque un chiquillo le ganó a un adulto con muchos años de experiencia.

– ¿En su familia hay más payasos?

No. Recuerdo que mi papá después consiguió el contacto de un payaso que hacía los zapatos de payaso aquí en Costa Rica y este le contó sobre un congreso que se realizaría y así empecé. Mi papá me regaló mis primeros zapato de payaso y trabajé durante doce años como payaso. Tomé la decisión de retirarme como en enero (de este año) porque ahora me quiero concentrar en mi animación como transformista.

– En televisión se dio a conocer en el programa La Dulce Vida, en 2019, ¿qué lo motivó a ir a participar?

Tenía unos amigos que iban a ir a la audición del programa y yo iba a ir a ponerles la música nada más, pero ellos me insistieron que hiciera el casting, que no perdía nada. El vacilón es que ellos no clasificaron y al que eligieron fue a mí.

Ahí en La Dulce Vida tenía el personaje de Karkashian que le fue superbién, pero llegó un punto donde me tocó idear otros personajes, Karkashian fue como una maqueta para crear a Weedny, que ahora es mi personaje más fuerte.

Weedny es el nombre por el que toda la comunidad gay la conoce en el mundo del transformismo. Cortesía

– ¿Y cómo nace Weedny?

En diciembre 2020 cuando cancelan los toros me llamó Mario Alfaro, productor de talentos de Repretel, y me dijo que si podía caracterizar a Laura León, Amanda Miguel, Gloria Trevi, a todos los personajes que cantaba con mi voz,. Tuve cinco días para prepararmey vale que tenía amigas transformistas, ya que me prestaron las pelucas, el vestuario y todo. Empecé como Weedny a partir de ese 25 de diciembre.

Pensé que aquí en Costa Rica no hay ninguna transformista que cante en vivo, ya que todas lo que hacen es imitar y vi que ahí tenía una oportunidad muy grande porque además de cantar también soy animador, asíque empecé a hacer eventos privados como Weedny, que es mi nombre como drag queen.

En el programa La Matraca, de canal 6, le ha tocado personificar a varios personajes. Cortesía

– Ahora también sale en La Matraca haciendo transformismo, ¿lo hace por imitar o porque en verdad es transformista?

Sí, ya llevo más de 20 personajes de solo mujeres, porque a mí me gusta producirme completa. Tal vez esto del transformismo para mucha gente es un tabú, pero hay mucho talento detrás de esto, hay gente que peina espectacular, que hace unos vestuarios increíbles.

Yo inicié en el canal haciendo de transformista y ahora trabajo animando en el bar gay más grande del país que es el Club Teatro, en San José. Estoy los viernes y sábados haciendo mi espectáculo, hago dinámicas, juegos y canto. Es decir, me empecé a vestir para el programa y terminó siendo mi otro trabajo, desde hace cinco meses tengo el trabajo más top que cualquier transformista desea tener.

Ayran imita muy bien la voces de mujeres por eso en La Matraca siempre sale imitando a alguna cantante. Cortesía

– ¿Cuánto dura transformándose?

Dos horas entre maquillaje y alistarme, tengo que usar cinco pantis gruesas, un corsé que a veces me hace ampollas, la peluca me la tengo que pegar con goma loca para que no se me caiga, las uñas se pegan con goma loca y como me enseñaron a maquillarme, yo solito me alisto.

Weedny es lo mismo que Karkashian o Chipotín, es un personaje que hago para llevar diversión.

– ¿Qué opinan sus papás de verlo de pasar de payaso a transformista?

Ellos están superorgullosos, mi papá me ve y me dice: ‘¡qué bonita!, ¡qué guapa!’. Tal vez cuando le dije que era gay no fue un buen momento, pero ahora ellos lo han aceptado muy bien y están orgullosos porque me han visto crecer.

Empresas propias Un arte Con prefesionalismo Tiene un técnico en Diseño Publicitario y dos empresitas: Skin Art Costa Rica, que es su propia marca de maquillaje de fantasía y Rayuela CR, que es una tienda de diseños. Al principio tenía miedo de ser transformista en tele, pero al ver que el público lo aceptó, está muy feliz de abrir un espacio para demostrar que el transformismo es un arte. Una vez le dijeron: ‘si lo va a hacer, hágalo bien’, por eso trata de representar a los transformistas con mucho orgullo y profesionalismo.