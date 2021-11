Pablo Leal hace magia con su voz gracias a impresionantes imitaciones

Pablo Leal inició como cantante y luego descubrió su don de la imitación. Cortesía

Pablo Leal logró por medio de un video casero que hizo en YouTube sobre las diferentes imitaciones que hace cumplir su gran sueño de demostrar su talento en tele y radio.

Este paraiseño, de 30 años, fue uno de los artistas que se dio a conocer en el pasado programa “La Matraca”, de canal 6.

Pablo hizo unos 25 personajes en ambas temporadas del programa, que se transmitía los sábados, y ahora se prepara para cumplir otro gran anhelo, estar en las transmisiones de los toros de Zapate, también con el equipo de Repretel.

Conozca un poco más de este hombre de las 40 voces.

– ¿Hace cuánto se dedica a cantar y realizar imitaciones?

Desde el 2006 me dedico a cantar e inicié en el coro de la basílica de los Ángeles, cantaba rosarios y luego seguí con música popular y empecé a hacer eventos privados.

Luego comencé con imitaciones de cantantes en español y en inglés, desde los Bee Gees hasta Luis Miguel, pero ellos (Repretel) me descubren gracias a un video que subí a YouTube realizando 21 imitaciones de artistas masculinos.

– ¿Cómo se da cuenta que tiene esa habilidad para la imitación?

Fue en una salida con unos amigos, fuimos a un karaoke y había uno que no quería cantar e hicimos unos papelitos para ver qué cantaba cada uno y a mí me tocó una canción de los Bee Gees y para mi sorpresa la voz me salió igual. Como yo ya cantaba y hacía eventos empecé a probar si me salían otras voces y así salió el Buki y Miguel Bosé, y ahí he ido sacando otros como Marc Anthony que es último que me salió.

– ¿Cómo llega al programa La Matraca?

Eso fue al inicio de la pandemia, ya que en un tiempo de ocio me puse a grabar un video con algunas de mis imitaciones. El video ya tenía un año de estar circulando en redes y los amigos lo comentaban, pero un domingo una persona del canal me escribió por Facebook para preguntar si me podía llamar, porque estaban interesados que audicionara en un programa como invitado. Al final terminaron haciéndome una propuesta por tres artistas que eran Enrique Bunbury, Miguel Bosé y Beto Cuevas. Después de eso me decían traiga este otro y al final me quedé toda la temporada y en la segunda también.

Cuando participó del musical de Aladino tuvo que raparse para imitar al genio. Cortesía Cuando participó del musical de Aladino tuvo que raparse para imitar al genio. Cortesía

– ¿Cómo se sintió al ver que estaba compartiendo programa con grandes imitadores como Norval Calvo y su elenco?

Fue algo muy bonito para mí, porque siempre tuve de referencia dos artistas que veía en mi infancia que eran Julio Sabala y Gilberto Gless, a quienes veía en Sábado Gigante a Don Francisco, y resulta que cuando debuté con Miguel Bosé en La Matraca, Norval Calvo estaba imitado el show de Don Francisco, así que eso fue muy vacilón para mí.

Andrés Zamora y Norval estuvieron conmigo antes del programa y me dijeron: ‘ya vimos todo lo que usted hace, hágalo con confianza’, con eso se me quitaron los nervios del primer día. Ellos me han impulsado mucho a creérmela.

– ¿Soñaba con una oportunidad así?

Sí, claro. Cuando empecé a hacer mis imitaciones yo decía que qué bonito sería tener un show donde no solo pueda cantar como el artista y buscar sus matices vocales, sino también poder vestirme como él e interpretarlo, como seguir sus movimientos, sus gestos, la manera de hablar. Ese fue uno de los retos más grandes porque yo cantaba como los artistas, pero no hablaba como los artistas, y todo eso me propuse hacerlo con esta gran oportunidad que me dieron en el canal.

– Llegó como invitado y al final terminó formando parte de elenco en las dos temporadas...

Para mí es como irreal porque el mundialmente desconocido Pablo Leal estaba ahí haciendo lo que ama y también era algo que busqué por muchos años y llegó en un momento en el que por la pandemia había tenido que vender mi guitarra, mi equipo de sonido, los micrófonos, todo, para reponerme de la crisis porque habían cerrado los gimnasios y no se podían hacer eventos.

De hecho, yo ya había pensado que hasta aquí llegaba todo con la música y las imitaciones y es cuando llega la llamada de La Matraca. Soy de mucha fe y sentí que era Dios diciéndome: ‘No papito, usted para cuando yo decida’.

Pablo también cumplió un gran sueño de estar en Pelando el ojo como invitado. Cortesía

– También estuvo en Pelando el ojo de invitado, ¿cierto?

Estuve en dos ocasiones. La primera para promocionar la segunda temporada de La Matraca (en agosto) y hace poco me invitaron para cantar como Chayanne, Rigoberto Amaya y Diego Verdaguer. También fue otro sueño hecho realidad porque en imitación Pelando el ojo es el número uno.

– ¿Hasta ahí llegó su participación en Repretel o ya lo ficharon para los Toros del 6?

Yo creí que La Matraca era el tope, pero no, ya me llamaron para ser parte del elenco de los toros.

Lo que puedo contar es que probablemente salga cantando y quizá salga con el personaje de “Tesorito”, que es muchacho noble, bondadoso y que es un chico que anda en busca del amor y que tiene el sueño de ser presentador de televisión.

– ¿Ese personaje es propio?

Exactamente, nació en La Matraca. Nace por una presentación de Ayran Morales, que estaba imitando a Laura León, y necesitábamos un personaje masculino que cantara con ella el tema “Abusadora” y decidimos crear este personaje y como Laura le decía “Tesorito” en la canción así se quedó.

Norval me dijo que lo agarrara, lo explotara y que le hiciera un perfil porque así había nacido Misael Ramírez o Marta Emilia, entonces, Tesorito es un hombre elegante, enamoradizo, que tiene una gran autoestima y que es muy noble, así que pueda que lo vean en diciembre de nuevo.