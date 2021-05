“En Sábado gigante fue la primera vez que vi a un caracterizador y me quedó marcado. Con Repretel voy a tener la oportunidad de hacer algo parecido, ya tuve varias pruebas y todo salió de maravilla, ahora voy con Miguel Bosé, lo imito en la manera de hablar y moverse, también va a ser la primera vez que me maquille y me vista como él”, señaló Leal.