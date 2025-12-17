Humorista Roque Ramírez pasa por un durísimo momento personal

Roque Ramírez, humorista de Pelando el ojo, pasa por un duro momento al perder a su amigo más fiel.

El humorista nacional Roque Ramírez, conocido por dar vida a personajes tan queridos como Doña Merry y Misael Ramírez, atraviesa un momento de profundo dolor tras la pérdida de su amigo más fiel.

El integrante del programa radial Pelando el Ojo compartió este martes la triste noticia del fallecimiento de su perro, una mascota que lo acompañó durante muchos años y que se convirtió en parte fundamental de su vida y su familia.

Roque Ramírez pasa por un profundo dolor al perder a su perro. (Redes/Instagram)

Su gordito vuela alto

A través de sus redes sociales, Roque despidió a su “gordito”, como lo llamaba de cariño, con un emotivo mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

“Te amaré por siempre. Vuela alto, gordito. Te vamos a extrañar”, escribió el humorista junto a varias fotografías en las que se le ve compartiendo momentos llenos de cariño y complicidad con su mascota.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de colegas, amigos y oyentes del programa, quienes se unieron al dolor del comediante y le enviaron palabras de consuelo en este difícil momento.

Roque Ramírez y su familia tenían mucho tiempo de compartir con su perro. (Redes)

La partida de su perro deja un gran vacío en la vida de Roque, quien siempre mostró el amor y el vínculo tan especial que tenía con su fiel amigo.