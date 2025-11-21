“Un abrazo al cielo”: Norval Calvo honra la memoria de Froilán Bolaños

Froilán Bolaños y Norval Calvo cuando crearon juntos Pelando el ojo. (redes/Instagram)

El humorista Froilán Bolaños Rojas, uno de los pilares del humor nacional y cofundador del programa Pelando el Ojo, cumple 16 años de haber partido, pero su recuerdo sigue tan vivo como su risa contagiosa.

Su gran amigo y compañero de batallas, Norval Calvo, lo recordó con un mensaje lleno de cariño en las redes sociales del programa humorístico que crearon juntos hace 24 años.

“Hoy se cumplen 16 años desde que mi amigo y hermano Froilán Bolaños partió, pero su luz sigue viva en cada recuerdo, en cada risa y en cada momento que compartimos gracias a su talento y su enorme corazón”, escribió Norval, dejando claro que la ausencia duele, pero que el legado del humorista se mantiene firme en el espacio radial.

Norval agregó que Froilán sigue siendo parte esencial del programa y del corazón del equipo.

“Siempre presente hermano, siempre te recordaremos. ¡Un abrazo al cielo!”, escribió.

Norval Calvo y su entrañable amigo y colega Froilán Bolaños crearon Pelando el ojo hace 24 años.

Un homenaje sencillo, pero cargado de amor para un humorista que marcó a generaciones.

Froilán Bolaños falleció el 21 de noviembre de 2009 a sus 55 años de un infarto fulminante, mientras jugaba fútbol en una cancha en Grecia, de Alajuela.

Previo a crear Pelando el ojo tanto Norval como Froilán fueron parte del programa La Patada del también fallecido Parmenio Medina.