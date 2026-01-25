Periodista William Bonilla enfrenta dura etapa junto con su familia tras su despido de Repretel

El periodista William Bonilla, una de las caras más queridas y constantes del programa de Repretel, Las Historias, atraviesa uno de los momentos más retadores de su vida.

El despido del canal de La Uruca, el pasado 19 de diciembre, tras 19 años de trabajo ininterrumpido, lo tomó por sorpresa, pero el verdadero golpe llegó después.

Una racha de problemas de salud en su familia obligó al comunicador a vivir su duelo profesional lejos de las cámaras y muy cerca de los hospitales.

William Bonilla trabajó en Las Historias, de canal 11 de Repretel, hasta el pasado 19 de diciembre, cuando fue cesado. Fotografía: Cortesía William Bonilla. (Cortesía/Cortesía)

Bonilla era el reportero más antiguo de Las Historias, un sobreviviente de lo que muchos llaman la “época de oro” del programa, que se transmite por canal 11 todos los días a las 9 de la noche.

Hoy, en medio de la incertidumbre laboral, el comunicador asegura que la vida le puso una pausa obligatoria para atender lo más importante: a los suyos.

“Uno se pregunta qué hizo mal… y no encuentra la razón”

William confiesa que el proceso posterior a su salida de Repretel no ha sido sencillo. El día que llegó a firmar la liquidación, hace una semana, las preguntas lo invadieron.

“Uno se vuelve a preguntar por qué, qué fue lo que hice para que se diera esta decisión y lo único que encuentro es trabajar más de la cuenta, ser responsable, sacrificar horas de almuerzo y cena, aprender a grabar, editar y presentar. Yo por ningún lado veo la razón del despido”, relató a un mes de su salida de Repretel.

El comunicador considera que su despido respondió a un cambio generacional, una lectura que hace sin rencor, pero con nostalgia. “Eso sigue preguntándose uno como parte de un duelo”, admitió.

El cariño de la gente, su mayor respaldo

Si algo ha sostenido a Bonilla en este proceso ha sido el apoyo del público. Mensajes, llamadas y muestras de afecto no han parado desde que se dio a conocer su salida del canal.

“Hoy (el miércoles pasado) estaba en el hospital y no me dejaban en paz y lo digo en el mejor sentido. Ese apoyo de la gente ha sido incondicional y entonces uno dice: ‘Algo hice bien durante todos estos años’“, comentó con tono de gratitud.

William Bonilla también fue presentador de Las Historias en sus últimos meses en Repretel. Fotografía: Cortesía William Bonilla. (Cortesía/Cortesía)

Ese respaldo le confirma que su estilo cercano y su forma de contar historias calaron hondo en la audiencia.

En Las Historias (antes llamado Informe 11: Las Historias), William estuvo al frente de secciones icónicas del programa como “Quéjese”, “La excursión” y “La cuchara tica”, que lo acercaron mucho a las personas.

El golpe más duro: la salud de su familia

Cuando apenas comenzaba a asimilar su salida de la televisión, enero le trajo una prueba aún mayor.

Su hijo Matías, de 13 años, fue internado y operado en el Hospital San Juan de Dios por un quiste, lo que obligó a William a pasar días enteros sentado en una silla acompañando a su hijo.

A eso se sumó la situación de su mamá, quien enfrenta fuertes dolores por una posible hernia inguinal, y la hospitalización de su hermano en el hospital Max Peralta, a la espera de una cirugía en la vesícula.

“Han sido noches largas, pensando en mi mamá, en si se le aliviaba el dolor o no; en mi hermano y en mi hijo. Gracias a Dios, no son situaciones críticas, pero son preocupantes para uno. Aquí es donde uno dice que las cosas pasan por algo, porque puedo estar en estos momentos con ellos”, mencionó.

La enfermedad no es algo nuevo para los Bonilla. William recuerda que dos de sus hermanos fallecieron por padecimientos en la sangre y que el sufrimiento ha sido una constante en su núcleo familiar; a pesar de eso, jamás se acostumbra.

William Bonilla durante la grabación de uno de los reportajes que transmitirá canal ¡Opa! el próximo 1 de febrero durante la cobertura de las elecciones presidenciales. Fotografía: Cortesía William Bonilla. (Cortesía/Cortesía)

Un respiro en medio del caos y una puerta que se abre

Paradójicamente, el despido le permitió estar presente en este momento desafiante. “La ganancia ha sido poder ayudar y compartir más con mi familia. Por lo menos estar ahí”, reflexiona.

Y aunque no ha iniciado una búsqueda formal de trabajo, ya comenzaron a surgir oportunidades.

Canal ¡Opa! lo llamó para colaborar como “freelance” en la cobertura del ambiente electoral en Cartago, el próximo 1.° de febrero.

La oportunidad lo tiene muy feliz y agradecido. Los pasados jueves y viernes, William grabó algunos reportajes que transmitirá ese canal durante el Día E y estos lunes y martes los editará.

Luego, el próximo domingo reaparecerá nuevamente en televisión en el canal 38 de la televisión abierta.

“Es una manera de demostrar que uno está presente. Es un primer acercamiento a otro medio de comunicación”, celebró esperanzado.

Curiosamente, quien lo fichó para las transmisiones electorales de ¡Opa! fue Frederick Fallas, su exjefe en Repretel, a quien también esa televisora cesó en agosto del 2025.

“Esta oportunidad, aunque es temporal, viene a cerrar un ciclo y abrir otro. A mí me queda cuerda para dar más de esa esencia”, asegura, convencido de que no perderá su identidad profesional.

William Bonilla durante su despedida al aire de Repretel, el pasado 19 de diciembre. Fotografía: Captura Repretel. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Mientras tanto y en medio de todo, Bonilla también apoya el emprendimiento familiar: Gussticos Kasary, el negocio de comidas de su esposa Karla Araya, en Dulce Nombre de Cartago, que desde hace tres años se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y amigos.