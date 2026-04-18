Periodistas de Teletica disfrutan de su amor con total libertad en México

Dos periodistas de Teletica están disfrutando de su amor con libertad plena en México, donde están desde hace varios días en unas románticas vacaciones.
Se trata de la reportera de Calle 7: Informativo, Kathleen Baker, y el periodista web de Teletica, José Fernando Araya.
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Un amor que pasó la prueba
Ellos ya llevan más de un año juntos, pero procuran mantener su relación amorosa alejada del ojo público y las redes sociales.
Sin embargo, Baker hizo varias excepciones en los últimos días y a lo largo de la semana ha publicado algunas fotos donde presume su amor con su galán, a quien le dicen Fercho.
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Una de esas imágenes la compartió este viernes, cuando visitaron el sitio arqueológico de Teotihuacán, donde están las pirámides del Sol y de la Luna.
En la fotografía, los novios posan muy románticos y felices frente a la pirámide de la Luna, ¿será que pronto habrá luna de miel?