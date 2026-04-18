Farándula

Periodistas de Teletica disfrutan de su amor con total libertad en México

Pareja lleva varios días por el país azteca en unas románticas vacaciones

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Dos periodistas de Teletica están disfrutando de su amor con libertad plena en México, donde están desde hace varios días en unas románticas vacaciones.

Se trata de la reportera de Calle 7: Informativo, Kathleen Baker, y el periodista web de Teletica, José Fernando Araya.

Teletica
Kathleen Baker y José Fernando Araya además de novios, son compañeros de trabajo en Teletica. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: La nueva periodista de Calle 7: Informativo es una de las figuras más risueñas de Teletica; conózcala

Un amor que pasó la prueba

Ellos ya llevan más de un año juntos, pero procuran mantener su relación amorosa alejada del ojo público y las redes sociales.

Sin embargo, Baker hizo varias excepciones en los últimos días y a lo largo de la semana ha publicado algunas fotos donde presume su amor con su galán, a quien le dicen Fercho.

Kathleen Baker Obando
Kathleen Baker Obando trabaja en Calle 7: Informativo. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: A dos periodistas de Teletica Cupido los flechó y así presumen su amor

Una de esas imágenes la compartió este viernes, cuando visitaron el sitio arqueológico de Teotihuacán, donde están las pirámides del Sol y de la Luna.

En la fotografía, los novios posan muy románticos y felices frente a la pirámide de la Luna, ¿será que pronto habrá luna de miel?

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Teleticacanal 7José Fernando ArayaKathleen Baker
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.