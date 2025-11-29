A dos periodistas de Teletica Cupido los flechó y así presumen su amor

Cupido flechó a dos periodistas de Teletica, quienes presumieron su amor el jueves por la noche durante la fiesta de Navidad que hizo la televisora a sus colaboradores.

Se trata del periodista José Fernando Araya, quien trabaja en el sitio web de la televisora, y de Kathleen Baker, quien recientemente se incorporó al equipo de Calle 7: Informativo.

La pareja presumió su amor en redes con una romántica foto que se tomaron durante la celebración navideña del canal del trencito.

Kathleen Baker y José Fernando Araya son novios, además de compañeros de trabajo. Fotografía: Instagram Kathleen Baker. (Instagram/Instagram)

A ambos se les ve muy felices y enamorados, y aunque ya habían evidenciado en redes que algo pasaba entre ellos, hasta ahora lo “gritan” a los cuatro vientos.

El galán es periodista y fotógrafo

De hecho, en otra foto que Baker compartió en sus historias de Instagram, donde aparece ella sola, escribió: “mi novio siempre está listo para tomarme fotos”.

Y es que además de periodista (es una fiebre del periodismo deportivo), José Fernando también es fotógrafo, por lo que su enamorada puede estar segura de que buenas fotos nunca le faltarán.

Ella es Kathleen Baker

Kathleen Baker tiene 28 años, es de Limón y en Teletica destaca porque, además de lo buena periodista que es, es una de las figuras más risueñas del canal.

En una reciente entrevista que dio a La Teja, la limonense contó que empezó a trabajar en Teletica en el 2021 como pasante del desaparecido programa Estado Nacional.

Kathleen Baker está feliz con las fotos que le toma su galán. Fotografía: Instagram Kathleen Baker. (Instagram/Instagram)

Luego fue contratada por el canal y siguió trabajando en ese espacio, que salió del aire hace unos meses tras la renuncia de Lilliana Carranza, quien lo dirigía y presentaba.

Además de reportera de Estado Nacional, ella fue parte del equipo de Comunicación Corporativa de Teletica; sin embargo, ante la salida de Carranza y cambios internos en el 7, ella pasó a formar parte del equipo periodístico de Calle 7: Informativo.

