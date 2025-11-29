Farándula

Natalia Rodríguez paga las consecuencias de la bailada que se dio en fiesta de Teletica: esto le pasó

Presentadora no se perdió la celebración navideña que hizo la televisora del trencito a sus empleados este jueves

Por Manuel Herrera

Natalia Rodríguez le hace frente a las consecuencias que le dejó la bailada que se dio este jueves durante la fiesta de Navidad de Teletica.

La presentadora de ¡Qué buena tarde!, de canal 7, disfrutó a más no poder del festejo, sin percatarse de lo que sufriría horas después producto de eso.

A Natalia Rodríguez no le fue muy bien después de la fiesta de Navidad de Teletica

La bailada reavivó las secuelas de su accidente del 2019

Según contó este viernes por la tarde, la bailada que se dio le resintió la pierna que se llevó la peor parte del accidente que sufrió en el 2019 en su casa y por el que casi muere desangrada.

El 24 de diciembre de ese año, Naty volvió a nacer, pues sufrió serias heridas tras romper con su cuerpo, accidentalmente, un gran vidrio de su casa. La pierna izquierda resultó muy afectada por el incidente y desde entonces esa parte de su cuerpo no es la misma.

Natalia Rodríguez
Natalia Rodríguez amaneció con consecuencias en su pierna accidentada tras la fiesta de Navidad de Teletica. Fotografía: Instagram Natalia Rodríguez. (Instagram/Instagram)

La inflamación la obligó a desempolvar su férula

Naty contó en Instagram que este viernes amaneció con esa pierna toda inflamada, por lo que tuvo que buscar la férula que le ayudó en la recuperación del accidente de hace casi seis años para controlar la situación.

“Yo en la vida no puedo bailar cinco horas seguidas porque mi pie no aguanta”, dijo en una historia que publicó con una foto en la que deja ver cómo está chineando su pierna.

“Tuve que sacar del baúl de los recuerdos mi férula. No pasa nada, es que me duele y necesito tener el pie en 90 grados para que se me quite el dolor. Tengo un poco inflamado, y mi esposo me dijo que tomara acetaminofén y me hiciera masajes con esas esencia raras mías”, dijo.

Mira quién baila, décima gala de la segunda temporada
Natalia Rodríguez presentando Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

