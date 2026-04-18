Repretel revela su as bajo la manga para pelearle la audiencia de los domingos en la noche a Teletica

El pulso por el rating de los domingos en la noche se puso bueno y Repretel ya movió sus fichas.

Lejos de quedarse cruzado de brazos, Repretel reveló su estrategia para competirle a Teletica, que suele dominar esa franja con sus producciones de Teletica Formatos, entre ellas el recién estrenado Batalla de karaoke.

El canal 6 ya había anunciado que el próximo 26 de abril, a las 7:30 p.m., estrenará la nueva temporada de Conexión fútbol, que regresa renovado tras casi tres años fuera del aire.

Teletica estrenó Batalla de karaoke el pasado 12 de abril. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

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Un regreso con premios para enganchar audiencia

Ahora, el canal da a conocer que el programa no llega con las manos vacías. A través de redes sociales, adelantó que Conexión tendrá un atractivo extra: premios para los televidentes.

El principal será un viaje para dos personas a alguno de estos destinos:

Argentina

Brasil

Uruguay

Paraguay

Para participar, los televidentes deberán escanear códigos que aparecerán durante cada programa. Quienes logren activar 24 códigos (tres por emisión) entrarán en la rifa final.

Además, en cada episodio se sorteará una orden de compra de ₡100 mil entre quienes activen los códigos del día.

Pablo Gabas y Alonso Solís volverán a Repretel para Conexión fútbol. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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Duelo directo en horario estelar

El regreso de Conexión fútbol no será cualquier cosa. Coincidirá directamente con Batalla de karaoke, que Teletica transmite los domingos a las 7:00 p.m.

Durante varias semanas, ambos programas estarán cara a cara por una hora y media, en una batalla directa por la audiencia.

¿Quién se dejará el rating?

Con entretenimiento musical por un lado y contenido deportivo con premios por el otro, la competencia promete estar reñida.

Repretel apuesta por la interacción y los incentivos; Teletica, por su formato de espectáculo.

La pregunta queda en el aire: ¿quién ganará esta batalla de los domingos?

Repretel hizo este anuncio sobre Conexión fútbol

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