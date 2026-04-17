Productora de Teletica se le planta a críticas que señalan similitudes entre Batalla de karaoke y El Chinamo

La productora de Teletica, Vivian Peraza, se le plantó a los señalamientos que surgieron desde el estreno de Batalla de karaoke, el pasado domingo 12 de abril.

Muchos televidentes consideraron que el espacio tenía grandes similitudes con El Chinamo, la popular producción decembrina del canal.

Batalla de karaoke se estrenó el pasado 12 de abril a las 7 de la noche por canal 7. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

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“La dinámica no es la misma”

Ante la consulta de La Teja, Peraza reconoció que hay elementos parecidos, pero defendió las diferencias entre ambos formatos.

“Lo que tenemos igual son las mesas, la dinámica del show no es la misma. El Chinamo son juegos, comedia, etcétera; yo solo me baso en el canto”, afirmó la productora.

Alguna gente consideró que había muchas similitudes entre El Chinamo y Batalla de karaoke. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Buen rating pese a fuerte competencia

En medio de la polémica, Vivian también destacó los buenos números de audiencia que tuvo el estreno del programa.

“El rating del primer show (estuvo) superbién gracias a Dios, a pesar de todas las actividades que había”, mencionó.

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Ese mismo día coincidió con eventos masivos como el concierto gratuito de Los Ángeles Azules en La Sabana.

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Agradecimiento y autocrítica en redes

La productora también se refirió al tema en Instagram, donde agradeció el apoyo del público, aunque evitó mencionar directamente las comparaciones.

“Como siempre, hay muchas cosas qué mejorar, por supuesto que sí, pero se aplaude las ganas de querer hacer cosas diferentes, de exponer tanto talento, porque no lo hacemos para que absolutamente nadie figure que no sean los participantes. Así que muy agradecida”, comentó.

Ítalo Marenco es uno de los presentadores de Batalla de karaoke. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

Un proyecto enfocado en el talento nacional

Peraza resaltó que el objetivo principal del programa es dar vitrina a cantantes aficionados y ofrecer entretenimiento familiar.

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“El proyecto se hizo pensando en exponer todo el talento y en llevar entretenimiento sano los domingos (...). Así que seguimos trabajamos para poder llevar entretenimiento sano, para poder dar a conocer mucho talento nacional y para marcar la diferencia”, finalizó.