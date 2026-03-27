Teletica le hace grandísimo cambio de última hora a su nuevo programa Batalla de karaoke

El nuevo programa de Teletica, Batalla de karaoke, sufrió un cambio de última hora que tomó por sorpresa a muchos.

Cambia su fecha de estreno

La producción, que busca al mejor karaokero de Costa Rica, estaba prevista para estrenarse el sábado 11 de abril, pero finalmente llegará a la pantalla un día después.

Keyla Sánchez e ítalo Marenco serán los presentadores estelares de Batalla de Karaoke. Fotografía: Captura. (redes)

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Según confirmó Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, el debut oficial será el domingo 12 de abril a las 7 p. m., en pleno horario estelar.

Se queda con el horario de los grandes éxitos

El programa ocupará una de las franjas más importantes de la televisora, donde han brillado formatos como Dancing with the Stars, Mira quién baila, Nace una estrella y Tu cara me suena.

Sobre el cambio, Peraza explicó que se trató de una decisión estratégica.

“Programación nos indicó el cambio, entonces lo hicimos. Consideramos que es mejor los domingos”, destacó.

René Barboza también será parte de los presentadores de Batalla de karaoke. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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Ya hay participantes y equipo listo

La productora también reveló que ya seleccionaron a 60 participantes, quienes competirán en este formato enfocado en cantantes aficionados.

El programa estará conducido por Ítalo Marenco, René Barboza y Keyla Sánchez.

Mientras que detrás de cámaras pondrán el ambiente Javier Acuña, Kemwell Solís y Frank Avendaño.

Primera audición de Batalla de karaoke reunión a decenas de personas

Habrá público en vivo y ambiente fiestero

Batalla de karaoke contará con público en vivo, y quienes quieran asistir deberán participar por entradas a través de las redes sociales de Teletica.

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“Hay mesas de 4 y 5 (personas) pero solo aptas para fiesteros”, dijo Peraza.

Además, adelantó que el programa está quedando “precioso” y reafirmó el objetivo del canal de entretener sanamente a la familia costarricense con sus producciones.