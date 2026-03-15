El nuevo fichaje de Teletica es de Limón y debutó en la TV de Ecuador hace 15 años

Kemwell Solís, de 39 años y oriundo de Limón, pero vecino de Heredia, es el nuevo fichaje de Teletica para su nuevo programa Batalla de karaoke, que se estrena el 11 de abril.

Solís estudió educación física y es entrenador físico; además, es un reconocido animador, modelo y exfutbolista.

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En la televisión, la nueva figura de Canal 7 debutó hace 15 años, pero en Ecuador, en el programa de concursos Buena onda, una réplica del recordado A todo dar.

Kemwell Solís es un reconocido animador de eventos del país. Fotografía: Cortesía Kemwell Solís. (Cortesía/Cortesía)

Kemwell será parte de los animadores del nuevo formato de la televisora del trencito y su misión será mantener al público al tope durante el programa dedicado a los cantantes aficionados.

Sobre él y su llegada a Teletica, Solís habló con La Teja hace unos días.

—¿Quién es Kemwell Solís?

Es un joven apasionado, amante del deporte, del trabajo y de todo lo que hago. Tengo 12 años de trabajar en animaciones de eventos corporativos, graduaciones, 15 años... y este nuevo proyecto en Teletica me tomó por sorpresa, más que todo por el momento en que me llega. He trabajado por esto y ser tomado en cuenta por un canal tan grande me tiene muy contento.

—¿Cómo incursiona en la animación?

Empecé como muchos de mis colegas: como bailarín en eventos. Formé parte de grupos de baile en mis años mozos y ahí, en alguno que otro evento, me pasaban el micrófono para presentar juegos y dinámicas. Las primeras veces era muy cohibido porque me daba pánico no saber qué decir. También estuve tres años en Ecuador trabajando en canales y programas de allá y eso me enamoró de la conducción. Cuando regresé a Costa Rica, en el 2014, empecé con esto de la animación.

Gran familia: Pulseador: Ni tan desconocido: Tiene cinco hermanos. Él es el tercero de cuatro hombres y dos mujeres. No le arruga la cara a nada. Ha trabajado desde en tiendas de ropa hasta en ventas de autos. Muchas figuras del medio conocen a Kemwell por su pasado como modelo y los tantos eventos a los que iba.

—¿Cómo llega a la tele ecuatoriana?

Con un grupo de baile. El líder del grupo con el que bailaba en ese momento estaba en un programa que se llamaba Buena onda y éramos los bailarines staff del espacio. En una ocasión no llegó uno de los presentadores y mis compañeros me empujaron a sustituirlo. Le pedía la oportunidad a la productora y me sentenciaron de que si lo hacía bien, me quedaba y si no, me mandaban de vuelta a Costa Rica. Me fue bien y así me fui abriendo campo en la tele de allá. Participé en un programa de allá que se llama Guerra de los sexos y en otro que se llamaba Baila la noche, que era como Bailando por un sueño.

Kemwell Solís (camisa amarilla) debutó en el 2011 en la televisión ecuatoriana en el programa Buena onda. Fotografía: Cortesía Kemwell Solís. (Cortesía/Cortesía)

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—¿Qué significó estar en esos proyectos allá?

Fue un sueño o una meta cumplida porque cuando empecé a bailar, empecé a tomar acción con el micrófono y era un sueño llegar a ser figura pública para enorgullecer a mi familia. Soy un hijo devoto y enamorado de mi madre y lo principal era hacerlos sentir orgullosos a ellos. Eso fue del 2011 al 2014.

—¿En la tele de Costa Rica estará hasta ahora?

He hecho cápsulas para programas como Buen día y entrevistas por mi trabajo y a lo que me dedico, pero como conductor animador nada, hasta ahora como animador.

—¿Cómo le llega esta oportunidad en Teletica?

Fue muy sorprendente. La producción me contactó por redes sociales porque habían visto mi trabajo y les habían comentado de mí por el boca a boca, hasta que se abrió la opción. Me contactaron, me preguntaron mi disponibilidad y me tomó por sorpresa. Fue una alegría increíble, fue algo que deseaba y que uno no espera.

—Antes habló del momento de su vida en que le llegó la oportunidad, ¿a qué se refirió?

Es que estoy en un momento de mucha más madurez de cuando estuve en Ecuador, porque allá me pasó mucho la factura ser tan inocente en muchas cosas que tenían que ver con el manejo de la televisión. Me siento más maduro, con más experiencia y bagaje.

Kemwell Solís junto a su mamá doña Magdalena Solía a quien, dice, le debe todo. Fotografía: Cortesía Kemwell Solís. (Cortesía/Cortesía)

—¿Qué expectativas tiene?

Lo que más deseo es disfrutar este capítulo de mi vida y trabajar con la mayor seriedad y ahínco posible para tratar de buscar un espacio no solo detrás de cámaras, sino que vean algo interesante en mí y pueda, en algún momento, estar frente a cámaras.

—Revisando sus redes encuentro un paso suyo como futbolista…

Sí, tenía esa ilusión de muchos niños costarricenses de querer ser futbolista. Estuve en ligas menores en Liga Deportiva Alajuelense; más grande estuve en Uruguay de Coronado en Segunda División y pasé por otros equipos de Segunda y Segunda B.

Kemwell Solís (4) arrastra un pasado como futbolista en equipos de Segunda División y Segunda B. Fotografía: Cortesía Kemwell Solís. (Cortesía/Cortesía)

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—Dice que es un “hijo devoto de su mamá”, ¿qué significa ella en su vida?

Representa todo. Representa mi fuerza, mi fortaleza. Es un apoyo, es una palabra de amor… Representa el centro de mi vida. Es una persona con la que hablo todos los días. Es mi inspiración (la señora se llama Magdalena Solís) y quiero que se sienta orgullosa del hijo que crió sola; por eso llevo el apellido de ella de primero.