Montserrat del Castillo se equivocó horrible en De boca en boca al hablar de Ginnés Rodríguez

La presentadora Montserrat del Castillo protagonizó un momento incómodo en plena transmisión en vivo de De boca en boca, luego de cometer un error al hablar sobre la salud de la periodista Ginnés Rodríguez.

Del Castillo “metió las de andar hasta el fondo” este jueves cuando presentaba una nota sobre la extraordinaria recuperación de Rodríguez, quien fue operada el pasado 17 de marzo.

Montserrat del Castillo durante la transmisión de De boca en boca de este jueves que se realizó desde Puntarenas. (Captura/Captura)

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Ginnés se sometió a una cirugía debido a una escoliosis que padece desde los 15 años y que le provocó una curvatura de 40 grados en la columna.

Sin embargo, Montserrat confundió el padecimiento en plena transmisión.

“Hace dos semanas (Ginnés) se había sometido a una operación en su columna por esclerosis múltiple”, dijo Montserrat.

El error no pasó desapercibido, ya que mencionó una enfermedad completamente distinta.

Ginnés Rodríguez mostró cómo va su cicatriz tras su cirugía en la columna

Duda en vivo y sin corrección al aire

Durante el momento, la presentadora evidenció inseguridad al decir el nombre del padecimiento, incluso alejando el micrófono y buscando confirmación con su compañera María Fernanda León, quien respondió con un “ajá”.

Pese a la duda, Del Castillo continuó con la conducción como si nada hubiera ocurrido.

“Bueno, la verdad es que a todos nos había impactado muchísimo su historia (la de Ginnés), pero sobre todo su recuperación. Vamos a ver cómo está”, afirmó.

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Tras el reportaje, tampoco hubo corrección del error.

“No me quiero imaginar también Bismarck, como mamá, esa vulnerabilidad porque además tiene que ser fuerte y tiene salir adelante porque tiene dos muchachos que han sido muy valientes y a ellos les mandamos todas las bendiciones y un abrazo porque han sido niños ejemplares”, destacó Montse.

Ginnés Rodríguez mostró cómo va su cicatriz tras su cirugía en la columna por escoliosis. (redes/Facebook)

Un error garrafal: no es lo mismo escoliosis que esclerosis múltiple

La confusión fue significativa, ya que existen diferencias claras entre la escoliosis y la esclerosis múltiple.

De acuerdo con el sitio especializado MedlinePlus la escoliosis es una deformidad estructural de la columna vertebral; mientras que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica del sistema nervioso central.

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Es decir, mientras una afecta la estructura ósea y la postura, la otra implica un daño inmunológico a los nervios.