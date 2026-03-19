Farándula

(Video) Ginnés Rodríguez reaparece caminando tras compleja operación en la columna: “Me siento muy bien”

Presentadora de Repretel fue operada este martes por una escoliosis

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Por Manuel Herrera

La presentadora de Repretel, Ginnés Rodríguez, reapareció tras la compleja operación en su columna a la que se sometió este martes debido a la escoliosis que sufre desde hace años.

Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez ya dio sus primeros pasos con andadera. (Captura/Captura)

Sus primeras palabras

“Me siento muy bien”, dijo Ginnés en sus primeras palabras que fueron emitidas este miércoles en el programa Las Historias, donde trabaja como presentadora.

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La periodista afirmó sentirse mareada en un video que compartió para el programa de canal 11, en el que se mostró dando sus primeros pasos con la ayuda de una andadera y resguardada por médicos, tras la operación.

Ginnés Rodríguez reaparece tras operación en su columna

Lo que dicen en Repretel

Por su parte, en Repretel indicaron que Rodríguez está bien.

“Gracias por sus mensajes, por estar pendientes y por sus oraciones. Ginnés se encuentra bien y recuperándose, ¡ya hasta con ganas de una sopita de pollo!”, afirmaron por medio de las redes sociales de Las Historias.

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Felipe Loaiza, periodista y reportero de Las Historias, afirmó que Ginnés dio sus primeros pasos este miércoles, tomó café y dijo estar feliz por el exitoso procedimiento médico.

Rodríguez continuará hospitalizada en el Calderón Guardia.

Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez está bien tras la operación. (Captura/Captura)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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