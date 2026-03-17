Ginnés Rodríguez fue sorprendida por compañero de Repretel previo a su cirugía en la columna

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez fue sorprendida por uno de sus compañeros de Repretel, previo a su decisiva y esperada cirugía de este martes.

Rodríguez está hospitalizada desde el viernes en el hospital Calderón Guardia para el procedimiento médico que intentará corregir la escoliosis que sufre desde hace años.

Ginnés Rodríguez tiene este martes su esperada cirugía en la columna para corregir su escoliosis. Fotografía: Instagram Ginnés Rodríguez. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez envía un mensaje a sus seguidores antes de entrar al quirófano

Un mensaje que la llenó de ánimo

A media mañana de este martes, el periodista Felipe Loaiza sorprendió a la querida presentadora de Las Historias con un mensaje de aliento que le dedicó públicamente.

Loaiza y Ginnés han compartido cámara en varias ocasiones en el programa de canal 11, que han presentado juntos algunos días a la semana de unos meses para acá.

Felipe buscó una foto muy linda que tiene junto a Ginnés y que evidencia lo bien que la pasan cuando les toca trabajar juntos y le dedicó unas palabras antes de la cirugía.

“No es la mejor toma, pero así somos siempre, riendo y pasándola lindo”, afirmó el reportero.

Ginnés Rodríguez junto a Felipe Loaiza, periodista y presentador de Las Historias, quien dedicó un lindo mensaje a su compañera de trabajo. Fotografía: Instagram Felipe Loaiza. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez le pondrá fin a la condición por la que una vez pensó que nunca encontraría el amor

“El milagro se hace con tu cirugía”

La parte más emotiva del mensaje llegó después.

“Hoy (este martes) el milagro se hace con tu cirugía. Ginnés, acá te espero para seguir disfrutando de lo bueno y lo malo”, agregó.

También instó a la gente a orar por la exfigura de Teletica porque, según dijo, “una oración siempre es buena”.

Una operación compleja, pero con fe

Ginnés confirmó el lunes por la noche, en un “reel” de Instagram, que estaba con mucho miedo por la operación, pero al mismo tiempo con muchísima fe de que todo iba a salir bien.

Producto de su escoliosis, la vecina de Heredia tiene su columna desviada con una curva de 40 grados.

La operación consistirá en alinear su columna con la ayuda de dos barras de titanio.

Ginnés Rodríguez fue sorprendida con este mensaje de su compañero Felipe Loaiza. Fotografía: Instagram Felipe Loaiza. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez confirma qué día la operarán de la columna