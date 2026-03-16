Ginnés Rodríguez le pondrá fin a la condición por la que una vez pensó que nunca encontraría el amor

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, contó su historia sobre la escoliosis que sufre desde los 15 años. (redes/Instagram)

La presentadora Ginnés Rodríguez compartió un testimonio muy personal al revelar que este martes 17 de marzo será sometida a una cirugía en su columna para corregir la escoliosis que padece desde la adolescencia.

A través de sus redes sociales, Rodríguez contó que su columna presenta una curvatura de más de 40 grados, situación que con los años le ha provocado fuertes crisis de dolor que incluso le han impedido caminar en algunos momentos.

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Ginnés Rodríguez mostró cómo está su columna y el por qué van a operarla. (redes/Instagram)

Según explicó, la operación consistirá en colocar dos barras de titanio para alinear la columna. Posteriormente, esta se fusionará en un solo hueso, por lo que dejará de ser flexible y su cuerpo deberá adaptarse a la nueva condición, un proceso de recuperación que puede tardar varios meses.

Según recordó, su escoliosis fue detectada cuando tenía 15 años, luego de que una amiga notara que una de sus caderas estaba más arriba que la otra.

“Los médicos prefirieron no operar y me recomendaron no subir de peso y hacer natación”, escribió.

Sin embargo, con el paso del tiempo el dolor fue aumentando y los episodios se volvieron cada vez más incapacitantes.

Ginnés Rodríguez contó que fue una compañera del colegio quien notó que tenía una cadera más alta que la otra. (redes/Instagram)

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Creyó que nadie la amaría por deforme

La presentador de Las Historias, de canal 11, también habló con mucha honestidad sobre lo difícil que ha sido convivir con esta condición.

“Con los años, el dolor ha aumentado y cada vez es más incapacitante. Llega de pronto como un ‘punzonazo’ que me deja sin caminar como este día en el programa. Julio (Solís) me ayudó a sentarme, reía pero tenía mucho dolor”, contó junto a un video donde sale en el set de Repretel intentando bailar, pero sin poder hacerlo.

Ginnés Rodríguez creyó que no podría llegar a ser mamá por la curvatura de su columna. (redes/Instagram)

Ginnés incluso confesó que en algún momento llegó a pensar que nadie la amaría o que su imagen no sería apta para salir en pantalla.

“Me han dicho ‘renca’, ‘Quasimodo’ y otras cosas, pero agradezco a Dios que una columna torcida me enseñara algo valioso de la vida. Creí que nadie me amaría ‘deforme’, que mi imagen no serviría para televisión y que quizás no podría ser mamá. Pero ahora puedo asegurar que un diagnóstico no es un pronóstico”, señaló.

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Lejos de quedarse con el lado negativo, la presentadora aseguró que su escoliosis también la ayudó a desarrollar fortaleza y a ver la vida desde otra perspectiva.

“Dios me dio una columna para ver la vida desde otro ángulo, uno donde apreciara que la vida no va en línea recta, sino que tiene curvas valiosas que nos moldean en nuestra mejor versión”, publicó.

Rodríguez también ha aprovechado su experiencia para impulsar el proyecto Alivia tu Escoliosis, con el que busca acompañar a otras personas que viven con esta condición y ayudarles a resignificar sus procesos.

La comunicadora asegura que llega a esta cirugía con fe y gratitud, convencida de que cada una de las “curvas” de la vida tiene un propósito.

“No era antes, era en el tiempo perfecto de Dios. Le doy gracias a mi columna por mantenerme firme y soportar cargas que jamás imaginé poder llevar. Ahora es el momento de que yo cuide de ella”.

“Estoy agradecida con Dios por dejarme ver la vida con un ángulo distinto. No sería quien soy si esa curva en mi espalda no me hubiera acompañado. Me recuerda que de niña llevé algunas cargas más pesadas de la cuenta con valentía, y moldearon a una mujer más fuerte. Ahora estoy lista para decirle a mi columna: gracias por sostenerme, es mi turno, yo te cuido”, concluyó.

Ginnés Rodríguez tiene dos hijos, Marcelo y Luciana, quienes son su mayor apoyo en este proceso. (redes/Instagram)

Mensajes de apoyo

La periodista no ha dejado de recibir mensajes y muestras de apoyo de quienes han trabajado con ella o simplemente la siguen en sus redes y la aparecian.

Su compañero Julio Solís, presentador de Las Historias, fue uno que le escribió: “Sos un ser de luz, el amor de Dios se refleja en tu existencia y propósito Gi. Pronto nos echamos un merenguito”.

La locutora Vicky Fuentes también le puso: “Un abrazote mi querida Ginnés, sos increíble, sos una guerrera que inspira, que Dios cuide y guarde este nuevo proceso que estoy segura te hará brillar aún más, la gracia del cielo es suficiente en cada paso que das. Mis oraciones para vos. ¡Todo estará bien!“.

Ginnés Rodríguez dice estar lista para cuidar ahora ella de su columna. (redes/Instagram)

Rodríguez se encuentra desde el viernes anterior internada en el hospital Calderón Guardia donde la operarán luego de presentar un recurso de amparo para que agilizaran su caso debido a que los dolores en su columna ya eran insoportables.

Tras la cirugía, deberá permancer incapacitada varios meses mientras su cuerpo se acopla a los tornillos, por lo que estará fuera de la pantalla hasta nuevo aviso.