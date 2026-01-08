Así reaccionó Ginnés Rodríguez al video de Gerardo Zamora de cuando estaba en Telenoticias

Gerardo Zamora, cuando era parte de Telenoticias, cantando el "Padre Nuestro". (redes/Facebook)

La periodista Ginnés Rodríguez no pudo ocultar la emoción al volver a ver un video de su esposo, el recordado comunicador Gerardo Zamora, cantando el Padre Nuestro cuando formaba parte del equipo de Telenoticias, hace ya más de 20 años.

El material fue compartido en las redes sociales de Teletica, donde acompañaron la grabación con un mensaje cargado de cariño y nostalgia:

“Hoy el ‘Padre Nuestro’ de la mañana nos lo canta un angelito (uno al que Diosito no le regaló precisamente una voz angelical, pero sí un talento increíble para comunicar y una familia hermosa)”.

Gerardo Zamora cantando el "Padre Nuestro" de canal 7

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez recordó de la forma más tierna el cumpleaños de su gran amor: Gerardo Zamora

Ante esto, Ginnés reaccionó públicamente y escribió un mensaje que tocó el corazón de muchos seguidores:

“Sigues tan vivo… porque no muere a quienes recordamos con amor y admiración. Gracias por este video”.

En la publicación, Teletica también destacó que, en una Costa Rica que muchas veces se siente dividida, el legado de Gerardo Zamora y de su familia sigue siendo un ejemplo de unión, gratitud y resiliencia, recordando esos valores que conectan a todos los ticos más allá de las diferencias.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez mostró con orgullo lo que Gerardo Zamora les heredó a sus hijos

Además, el canal agradeció a Ginnés por permitir que estos recuerdos sigan viéndose y compartiéndose, pues forman parte de la memoria colectiva del país.

En el video también aparece el camarógrafo Fernando Reyes, quien falleció hace algunos años y fue parte importante del equipo de Telenoticias en aquella época.

Gerardo Zamora trabajó tiempo atrás en Telenoticias y salió en los pachos de El Chinamo cantando mientras se preparaba para entrar al aire. (redes/Facebook)

Un recuerdo que, sin duda, sigue vivo en la memoria y el corazón de quienes admiraron el trabajo y la calidad humana de Gerardo Zamora.