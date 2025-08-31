Ginnés Rodríguez es una mamita muy orgullosa. (Archivo/Archivo)

Ginnés Rodríguez mostró con orgullo lo que Gerardo Zamora les heredó a sus hijos, dejando ver que su legado sigue presente en cada uno de ellos.

“Mis hijos esta semana tuvieron una presentación muy linda en la escuela y colegio, donde literalmente hacían un show de sus talentos, en este caso de baile”, comentó por medio de su cuenta de Instagram.

Rodríguez confesó que se sentía orgullosa del trabajo y lo bien que se veían, pero lo que realmente le inflaba el pecho era ver que son chicos siempre dispuestos a asumir nuevos retos.

Ginnés Rodríguez contó la herencia que Zamora le dejó a sus hijos. (Archivo/Archivo)

“No todo alrededor es fácil, tienen luchas, cada uno lleva sus propios desafíos, pero creo que hay algo que lograron aprender muy bien de su papá (porque eso es herencia de Gerar, indiscutiblemente) y es que, sin importar la adversidad de las circunstancias, si usted le pone buena actitud a la vida, ya lleva el 50% ganado. ¡Y véanlos!”, expresó.

La presentadora detalló que le encanta verlos animados e ilusionados con la vida.

No cabe duda de que, a pesar de que Gerardo Zamora falleció en abril de 2023 y ya no está físicamente, les dejó a sus hijos la herencia más valiosa: la de ponerle bonito a la vida.

La presentadora expresó que estaba muy orgullosa de sus hijos. Captura (Ginnés Rodríguez/Ginnés Rodríguez)