Ginnés Rodríguez recordó de la forma más tierna el cumpleaños de su gran amor: Gerardo Zamora

Gerardo Zamora estaría cumpliendo 49 años este 22 de setiembre y su esposa Ginnés Rodríguez se lo celebró de esta manera

Por Silvia Núñez
Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez
Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez estuvieron casados 13 años hasta que la muerte los separó en el 2023. (Cortesía Ginnés Rodríguez/Cortesía Ginnés Rodríguez)

Ginnés Rodríguez celebró el día de cumpleaños de su fallecido esposo Gerardo Zamora de una tierna manera.

La presentadora de Las Historias, de canal 11, recopiló una serie de fotos y videos familiares del expresentador de Telenoticias para honrar su vida.

Hace tres años fue el último cumpleaños que Gera compartió con sus hijos, pues su vida se apagó el 5 de abril de 2023 tras luchar contra un tumor cerebral.

“Hoy ya no tenemos queque, velitas, ni te cantamos cumpleaños como lo hicimos la última vez el 22 de setiembre de 2022 para celebrar tus 46 años de vida, pero sí que seguimos celebrando tu vida. Entendimos que no podíamos seguir sufriendo tu ausencia sino que teníamos que honrar tu legado”, dice Ginnés en un video que compartió en sus redes.

Gerardo Zamora. El apoyo de su familia, en especial de su esposa, Ginnés Rodríguez, lo mantuvo con ánimo. Foto: Cortesía
Gerardo Zamora celebró su último cumpleaños con su familia en el 2022.

Ella recalcó que su esposo impactó a gran cantidad de personas no solo desde que empezó a travesar el proceso de su enfermedad sino desde mucho antes y que por eso su vida fue una bendición para muchos.

“Dejamos que el amor nos guiara porque cuando más duele es porque mucho más amor necesita ponerse en otro lugar. Gracias, gracias”, dice al final del audio.

Ginnés Rodríguez recordó a Gerardo Zamora
Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

