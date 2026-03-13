¿De qué van a operar a Ginnés Rodríguez que está tan asustada?

Ginnés Rodríguez hizo un video este viernes en el que no pudo contener las lágrimas al contar que ya la van a operar. (redes/Instagram)

Ginnés Rodríguez está atravesando un día de mucha tensión y nerviosismo debido a una cirugía que deberá enfrentar en las próximas horas para mejorar su salud.

La presentadora de Las Historias aseguró sentir mucho miedo, aunque también esperanza, pues sabe que es una intervención médica que necesita para tratar el problema que la ha afectado durante años.

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Ginnés Rodríguez se prepara para su operación de columna

A la periodista la operarán de su columna para corregir una escoliosis que le provocó una curvatura anormal en su espalda y que con el tiempo le ha generado fuertes dolores.

De hecho, tuvo que presentar un recurso de amparo para agilizar el proceso médico y lograr que su caso avanzara, pues entre más tiempo pase más se complica su salud.

Ginnés Rodríguez tiene escoliosis y así luce su columna por esta enfermedad. (Instagram)

Aunque reconoce que la operación es necesaria para mejorar su calidad de vida y evitar las constantes crisis de dolor, Rodríguez ha sido muy sincera al admitir que se siente “aterrada” al saber que va a entrar a un quirófono y que la operación es en una zona muy delicada.

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En un video reciente que compartió este viernes en sus redes se mostró muy conmovida, pues no deja de pensar en sus dos hijos, y pidió a sus seguidores que la tengan presente en sus oraciones.