Ginnés Rodríguez ya tiene fecha para su operación: “Estoy aterrada”

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias de canal 11, se prepara para ingresar al quirófano muy pronto. (redes/Instagram)

La presentadora Ginnés Rodríguez se prepara para ingresar al quirófano en las próximas semanas, luego de confirmar que su cirugía de columna fue programada para este mes de marzo.

La comunicadora habló abiertamente en el programa De boca en boca sobre este proceso y los nervios que enfrenta ante la intervención médica a la que deberá someterse.

La figura de Informe 11 contó que, tras interponer un recurso de amparo, logró que su caso avanzara y se agilizara la atención médica necesaria para tratar la escoliosis que afecta su columna desde hace años.

“Estoy aterrada. Estoy muy asustada. Yo sé que es una operación que necesito, sé que es una operación para la cual me he preparado físicamente, espiritualmente, la he peleado para que ocurra porque sino no sé que va a ser de mí en unos años, pero ya tenerla así como tan cerca, sí tengo mucho susto”, dijo en el programa de Teletica.

Rodríguez había explicado que su condición no es reciente, pero que diversas situaciones personales retrasaron la cirugía, entre ellas la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposo, Gerardo Zamora. Con el paso del tiempo, el problema se agravó, al punto de que los médicos le advirtieron sobre posibles consecuencias en su movilidad si no se intervenía a tiempo.

Actualmente, ella se encuentra realizando exámenes preoperatorios y, aunque reconoció sentirse nerviosa, aseguró que enfrenta esta etapa con responsabilidad y esperanza, consciente de que la cirugía representa un paso necesario para proteger su salud.