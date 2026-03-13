“Mis hijos solo me tienen a mí”: el angustiante mensaje de Ginnés Rodríguez antes de su operación

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, lloró al contar que ya se llegó la hora de su operación. (redes/Instagram)

La periodista costarricense Ginnés Rodríguez compartió un momento muy emotivo con sus seguidores al confirmar que este viernes 13 de marzo ingresará al hospital para someterse a su esperada cirugía de columna.

La presentadora de Las Historias, de Canal 11, contó entre lágrimas que en las próximas horas se internará en el hospital Calderón Guardia para operarse de la escoliosis que padece desde hace años.

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Ginnés Rodríguez se prepara para su operación de columna

Rodríguez publicó un video en sus redes sociales en el que aparece visiblemente nerviosa y conmovida mientras habla sobre el procedimiento médico al que se enfrentará.

“Disculpa esta carita, no he dormido bien, tengo muchas cosas en la cabeza. Terminé de hacerme los exámenes, estoy toda punzada, y en ayunas”, comentó al iniciar el mensaje que compartió con sus seguidores.

La presentadora explicó que, aunque sabe que la operación es necesaria para mejorar su calidad de vida y evitar los fuertes dolores que sufre por la escoliosis, el miedo es inevitable cuando el momento finalmente llega.

“Dios mediante, voy a ingresar ahora en la tarde al hospital Calderón Guardia para que finalmente me hagan la operación. Lo necesito en mi vida, pero también se convierte como en una despedida… no sé cómo explicarlo”, confesó con la voz entrecortada.

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Ginnés Rodríguez anunció que este viernes 13 de marzo ya se tiene que internar en el hospital para su operación en la columna y llora del susto. (redes/Instagram)

La periodista también habló del temor natural que siente antes de una cirugía, pero dejó claro que mantiene la fe y la esperanza de que todo saldrá bien.

“Le he pedido mucho a Dios y le he vuelto a decir: ‘Vea que mis hijos solo me tienen a mí. Vea a ver, cuidado, cuidado, no me tiene aquí de vuelta en unos días’”, expresó.

Ginnés Rodríguez se prepara para su operación de columna

La comunicadora ya había contado anteriormente que debía operarse debido a la escoliosis que afecta su columna desde hace varios años y que, con el paso del tiempo, empezó a generarle fuertes crisis de dolor.

Antes de cerrar el video, también les pidió a sus seguidores que la tengan presente en sus pensamientos y oraciones mientras atraviesa este importante momento en su vida.

Ginnés no especificó si la operarán este mismo día o si deberá estar internada mientras es su turno en sala de cirugía.