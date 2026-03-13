(Video) Desde el hospital, Ginnés Rodríguez contó cómo va el tema de su operación

Ginnés Rodríguez no estará presentando Las Historias. (Facebook/Facebook)

La periodista costarricense Ginnés Rodríguez volvió a aparecer en redes sociales, esta vez desde el hospital, para contarle a los seguidores cuándo sería la esperada cirugía que necesita en su columna.

La presentadora de Las Historias, de canal 11, compartió un video dirigido a quienes siguen la página del programa para explicar por qué no aparecerá en pantalla durante los próximos días.

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En el mensaje, grabado desde el área de admisión del hospital Calderón Guardia, Rodríguez explicó que este viernes 13 de marzo ingresará al centro médico para internarse y prepararse para la operación que necesita por la escoliosis que afecta su columna.

“Hola queridos compañeritos, hoy me perdonan, pero hoy es sin maquillaje, sin pestañas. Hoy es un día muy diferente, hoy mi set es otro. Estoy aquí en admisión del hospital Calderón Guardia porque a partir de hoy, me interno para una cirugía de mi columna, de la escoliosis”, contó la comunicadora.

Ginnés Riodríguez contó cuándo la operarían

Aún no la operarán

Rodríguez explicó que la intervención médica ha sido un proceso largo que finalmente se concretó después de muchos años de intentarlo, incluso tras presentar un recurso de amparo para agilizar su atención.

Además, aclaró que la operación no sería de inmediato, sino que espera que el procedimiento se realice la próxima semana.

“Yo esperaría que la próxima semana ya me estén operando e iniciamos un viaje largo de recuperación”, comentó.

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La presentadora también aprovechó el video para despedirse temporalmente de los televidentes y explicar que estará alejada de las cámaras por varios meses mientras se recupera de la delicada cirugía.