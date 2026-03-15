Ginnés Rodríguez confirma qué día la operarán de la columna

Ginnés Rodríguez se someterá a una intervención quirúrgica para corregir la escoliosis que padece desde hace años. (Ginnés Rodríguez/Ginnés Rodríguez)

La periodista Ginnés Rodríguez compartió con sus seguidores un momento muy personal desde el hospital previo a su cirugía de columna.

La presentadora de Las Historias publicó la tarde de este sábado una fotografía desde uno de los salones del Calderón Guardia, donde ya se le ve con bata médica mientras disfrutaba tranquilamente de un café, momento que aprovechó para reflexionar y agradecer.

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“El café es para mí el momento de agradecer y hoy tengo mucho por qué dar gracias”, escribió Rodríguez junto a la imagen, dejando ver la serenidad con la que enfrenta el procedimiento que tiene programado.

Ginnés Rodríguez desde el hospital Calderón Guardia. (redes/Instagram)

En otra parte del mensaje, la comunicadora también dejó claro que ya está en cuenta regresiva para entrar al quirófano.

“Menos 3 días para la cirugía”, agregó. Es decir, será este martes 17 de marzo cuando ingrese al quirófano para que los médicos resuelvan su problema de la escoliosis.

Aunque la presentadora no ha dado muchos detalles sobre el procedimiento, sí ha sido abierta en compartir el proceso previo con quienes la siguen, mostrando una actitud positiva y llena de fe ante lo que viene.

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Ahora, a pocas horas de la operación, Rodríguez se mantiene enfocada en que todo va a salir bien y que pronto estará de regreso en casa con sus hijos.

Compañeros de Repretel enviaron nn mensaje de apoyo y fuerza a Ginnés Rodríguez

La presentadora contó el viernes, día que la internaron, que su recuperación se tardará meses, por lo que estará ausente de la pantalla de canal 11 bastante tiempo.

De hecho, sus compañeros de Repretel hicieron un video donde maquillistas, camarógrafos, periodistas y demás le enviaron sus buenos deseos y pronta recuperación.