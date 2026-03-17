Ginnés Rodríguez envía un mensaje a sus seguidores antes de entrar al quirófano

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, padece de escoliosis desde sus 15 años y ya la van a operar de este mal. (redes/Instagram)

Ginnés Rodríguez conmovió a sus seguidores al compartir su ya tradicional “¡Es lunes!”, pero esta vez desde el hospital Calderón Guardia, donde permanece internada desde el pasado viernes.

A pocas horas de entrar al quirófano este martes, la comunicadora buscó un espacio privado dentro del centro médico para no fallarle a su audiencia.

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Aunque confesó que está “aterrada” por la cirugía en su columna también aseguró sentirse en paz.

La presentadora de Las Historias, de canal 11, aprovechó el momento para resaltar el poder de la oración y agradecer a todas las personas que la han tenido presente, incluso algunas que no la conocen.

“Quiero dedicar este ¡Es lunes! a la fuerza maravillosa y poderosa que tiene la oración. Hoy llegó la doctora Lorna y me dice: ‘es que hasta mi mamá que vive en Naranjo, que ni te conoce, te tiene en oración’ y sé que así hay demasiadas personas", mencionó.

Ginnés Rodríguez envió un mensaje antes de entrar al quirófano

Más allá del resultado de la operación, la presentadora destacó que la oración brinda compañía, esperanza y fortaleza en momentos difíciles.

“El poder de la oración va más allá de que las cosas salgan, Dios primero que así sea, de que salgan como esperamos, que tenga un recuperación maravillosa, que el proceso de la cirugía sea exitoso. Tiene que ver con una fuerza espiritual que te sostiene, sentirte acompañado, que hay esperanza, que hay luz, así que gracias por la oración”.

“Cuando alguien pide oración por ellos, háganlo. Cuando alguien les pida que esté o los acompañe es un pensamiento positivo, la oración nos une en la fuerza más maravillosa, en la fuerza del amor”, dijo.

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Con este mensaje, Ginnés dejó ver su lado más humano e invitó a sus seguidores a no dejar de orar por quienes lo necesitan, justo cuando ella enfrenta uno de los momentos más sensibles de su vida.