Lussania Víquez dio esperanzadora noticia sobre Ginnés Rodríguez

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez fueron compañeras en Las Historias, de canal 11, y desde entonces se volvieron muy amigas. (Archivo/Archivo)

La expresentadora de Las Historias, Lussania Víquez, compartió con sus seguidores una actualización muy esperada sobre el estado de salud de su amiga y excompañera Ginnés Rodríguez, quien este martes fue sometida a una cirugía de columna en el hospital Calderón Guardia.

A través de sus redes sociales, Víquez dio una alentadora noticia sobre el estado de salud de la presentadora de Repretel, a quien operaron este martes de su columna.

“Gracias a Dios, mi querida Ginnés despertó bien de la cirugía y nos cuenta su hermana que tiene mucho antojo de una sopita de pollo”, comentó con alegría.

La también locutora se mostró también muy agradecida con todas las personas que han estado pendientes de la figura de Repretel, dejando ver el cariño y la preocupación que ha generado su situación.

“Sigamos orando para que todo siga bien. Por el momento sigue en recuperación”, escribió, haciendo un llamado a mantener las buenas energías y las oraciones en este proceso.

Ginnés Rodríguez contó que sufría de escoliosis desde los 15 años y hasta ahora logró que la operaran. (redes/Instagram)

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El mensaje no solo trajo tranquilidad, sino que también reflejó el buen ánimo de Rodríguez tras la intervención, un detalle que tomamos como una señal positiva en medio de su recuperación.

Por ahora, Ginnés se mantiene bajo observación médica mientras continúa su proceso, acompañada del cariño de su familia, amigos y seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo.

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