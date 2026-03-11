Lussania Víquez se ve así tras someterse a novedoso tratamiento estético: “Ni yo lo creo”

La locutora Lussania Víquez está que no se la cree luego de ver los resultados que obtuvo tras someterse a un novedoso tratamiento estético que comenzó hace varios meses.

La colocha compartió en redes sociales imágenes del antes y después, donde mostró el cambio que logró en su cuerpo.

LEA MÁS: Lussania Víquez se somete a famoso tratamiento estético a lo Kim Kardashian

“Aunque no lo crean, ni yo lo creo, esta soy yo. Vean qué cambio más brutal y lo que me encanta es que son tratamientos cero invasivos”, comentó emocionada.

Lussania Víquez está feliz con los resultados de su tratamiento estético. (Instagram)

Buscaba eliminar la pancita del embarazo

Víquez explicó que decidió someterse al tratamiento para eliminar los kilitos de más que le dejó su embarazo, especialmente en la parte baja del abdomen.

La presentadora recordó que tuvo un embarazo gemelar, por lo que recuperar completamente esa zona del cuerpo se le hacía más complicado. Ella fue mamá hace casi tres años.

“Quería trabajar la pancita baja precisamente porque tuve un embarazo gemelar y, a pesar de que hacía mucho ejercicio y me alimentaba bien, la pancita no bajaba”, contó.

LEA MÁS: Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez se juntan en nuevo proyecto a un año de que Repretel las separó

El tratamiento que se hizo

Según explicó, el procedimiento al que se sometió se llama Cooltech, una técnica que trabaja la grasa localizada mediante frío controlado.

“El resultado es asombroso y me encanta poderles compartir porque son tratamientos cero invasivos”, destacó.

Lussania Víquez muestra los resultados del tratamiento estético al que se sometió

También ayudó con una hernia

La presentadora también confesó que quedó sorprendida porque incluso notó cambios en una hernia umbilical que tiene.

“Hasta la hernia del ombligo se nota menos. Es una maravilla”, afirmó.

Eso sí, Lussania fue clara en que los resultados no dependen solo del tratamiento, sino también de mantener hábitos saludables.

LEA MÁS: Las fotos de Lussania Víquez de las que muchos están hablando: “Es una versión mía que casi no enseño”

Según explicó, el ejercicio y una buena alimentación son claves para que el procedimiento tenga efectos positivos como los que ella experimentó.