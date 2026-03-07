Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez se juntan en nuevo proyecto a un año de que Repretel las separó

Las presentadoras Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez anunciaron un nuevo y divertido proyecto juntas, a pocas semanas de que se cumpla un año desde que Repretel las separó en televisión.

Rodríguez y Víquez dejaron de hacer mancuerna a inicios de abril del año pasado, luego del despido de Lussania del programa Las Historias, espacio que se transmite por canal 11.

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez hicieron yunta por varios años en Las Historias, el programa de Repretel canal 11. (Redes Ginnés Rodríguez /Instagram)

LEA MÁS: ¡Lussania Víquez fuera de Repretel!

Durante todo este tiempo la amistad entre ambas se mantuvo intacta, y ahora confirmaron que vuelven a reunirse frente a cámaras, esta vez para retomar algo que en el pasado les dio mucha popularidad.

Regresan con videos en redes sociales

El nuevo proyecto consiste en videos divertidos para redes sociales, algo que las dos hacían con frecuencia cuando trabajaban juntas y que era muy bien recibido por sus seguidores.

“Nosotras dos nos extrañamos montones, montones, montones y extrañábamos mucho hacer videos juntas. Los videos que ustedes vieron en TikTok e Instagram, así que nos ‘arrejuntamos’ y vamos a estarles compartiendo unos videos que espero que se rían tanto como nosotros”, dijo Ginnés.

¡Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez están de regreso!

Lussania también habló del entusiasmo que sienten por este reencuentro inesperado.

“No se imaginan, se los juro, nos reímos 10 veces más de lo que nos imaginamos y ojalá que les guste a ustedes también”, afirmó.

LEA MÁS: Lussania Víquez habla con tristeza de su despido de Repretel

La química que tanto gustaba al público

La dupla fue muy querida por el público gracias a los “trends” y sketches humorísticos que grababan para TikTok e Instagram.

De hecho, ya publicaron el primer video de esta “nueva temporada”, en el que, como era de esperarse, las risas no faltaron e incluso Víquez terminó bañada por su amiga.

“¡Qué vacilón! Es que ha sido como un catarsis cada vez que nosotras hacemos esos videos. Nos reímos tanto. Es genuino. Lo disfrutamos mucho”, contó Ginnés.

Hasta Natalia Rodríguez reaccionó

El anuncio del reencuentro generó muchas reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebraron volver a verlas juntas.

Entre los comentarios destacó el de la presentadora Natalia Rodríguez, figura de Teletica, quien también se mostró emocionada.

“Las dos son la mejor mezcla, las amo”, escribió.

Todo apunta a que este proyecto digital tendrá mucho éxito, pues la química entre Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez sigue tan fuerte como siempre.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez: "Nos extrañamos montones"

LEA MÁS: Lussania Víquez, su vida tras Repretel y la pregunta que todos se hacen: ¿por qué no se despidió de los televidentes?