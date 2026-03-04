Las fotos de Lussania Víquez de las que muchos están hablando: “Es una versión mía que casi no enseño”

Lussania Víquez “explotó” sus redes sociales con una reciente sesión fotográfica en la que se mostró como, prácticamente, nunca lo había hecho en público.

“Estas fotos muestran una versión mía que casi no enseño… Digamos que es una versión más libre y más segura”, dijo la locutora de Bésame y expresentadora de televisión al compartir las ocho imágenes en Instagram.

Fotografía: Instagram Lussania Víquez.

Las fotografías, publicadas el martes por la noche, generaron cientos de reacciones y comentarios. En ellas, la colocha presume su lado más sensual, sin caer en lo vulgar.

Un mensaje con intención por el Día Internacional de la Mujer

Víquez explicó que compartió las imágenes “con intención”, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

“Porque en el marco del Día Internacional de la Mujer seguimos luchando por ser una mejor versión de nosotras mismas y así lograr vivir en un mundo más justo y equitativo. Yo he sido profundamente bendecida. Crecí con una mamá que me enseñó a comerme el mundo, a creer en mí y a saber que merezco lo mejor. Y hoy, más que nunca, abrazo esa enseñanza”, enfatizó.

Fotografía: Instagram Lussania Víquez.

“Que nadie nos corte las alas”

Lussania afirmó que, como hijas de Dios, las mujeres merecen “amor sano, respeto, oportunidades grandes y sueños cumplidos”.

“Que nadie nos corte las alas, que nadie nos haga dudar de nuestra esencia, que nunca intentemos encajar en lo que la sociedad espera, olvidándonos de quienes realmente somos. Ser fieles a nosotras mismas también es honrar a Dios… porque ahí está nuestra verdadera razón de ser”, dijo.

También destacó que la mujer no tiene por qué poder con todo, pero sí puede ser “increíble” en lo que decida hacer.

Fotografía: Instagram Lussania Víquez.

“Hoy ‘celebro’ mi fuerza, mi historia, mis cicatrices, mi feminidad… Y aplaudo a cada mujer que está aprendiendo a elegirse primero. Si estás leyendo esto: no aceptés menos de lo que merecés nunca. Sigamos caminando juntas, más libres, más valientes y más auténticas”, finalizó.

La profunda reflexión, acompañada de las sorpresivas fotografías, le valió una ola de comentarios, piropos y felicitaciones de sus seguidores.

Fotografía: Instagram Lussania Víquez.

