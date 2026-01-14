A Lussania Víquez le pidieron consejos para un buen matrimonio y la respuesta causó sorpresa

Lussania Víquez causó sorpresa con la respuesta que dio cuando le pidieron consejos para un buen matrimonio.

En diciembre, la locutora de Bésame cumplió 9 años de casada, por lo que muchos de sus seguidores consideraron que era una persona idónea para pedirle “tips” sobre cómo mantener una relación sólida.

Sin embargo, pese a la estabilidad que ha mostrado su matrimonio con el doctor Jorge Sáenz, la expresentadora de Repretel fue clara al señalar que no se siente con autoridad para aconsejar a nadie.

“No me siento en posición de aconsejar”

“No me siento en la posición de darle recomendaciones ni consejos a nadie para un buen matrimonio, sinceramente”, afirmó Víquez en un video que compartió.

La comunicadora explicó que, desde su perspectiva, ningún matrimonio es perfecto, y pidió no dejarse llevar por la imagen idealizada que muchas veces se proyecta en redes sociales.

“Creo que ningún matrimonio es perfecto. No creamos todo lo que vemos en redes sociales”, expresó.

Dios como pilar del matrimonio

Eso sí, Lussania destacó un aspecto que considera fundamental en su relación y que, según dijo, también comparte su esposo.

“Lo que sí les recomiendo y creo firmemente, y sé que mi esposo también, es que hay que tener a Dios en el centro del matrimonio, porque a veces uno como ser humano simple y sencillamente no logra ponerse de acuerdo”, reconoció.

La locutora aseguró que poner a Dios en el centro de la relación ha sido clave para mantenerse unidos y afrontar los retos que conlleva la vida en pareja.

Creer en el matrimonio, clave para seguir juntos

Víquez también reflexionó sobre la importancia de compartir la vida con alguien que realmente crea en el matrimonio.

“Cuando una persona no cree en el matrimonio y hay miedo, es fácil bajarse de la barca”, mencionó, dejando claro que la convicción y el compromiso son fundamentales para seguir adelante como pareja.

