Lussania Víquez sorprende al hablar de Bad Bunny: “Voy a decir algo impopular”

La locutora y expresentadora de Repretel, Lussania Víquez, dejó a más de uno con la boca abierta al hacer una confesión pública sobre uno de los artistas más famosos del mundo: Bad Bunny.

Y es que, aunque muchos pensarían que lo elogiaría por su éxito, la comunicadora fue totalmente honesta desde el inicio, de ahí que advirtiera: “Voy a decir algo impopular”, al compartir en Instagram un video donde habló sobre el Conejo Malo.

Lussania Víquez es actualmente locutora de Bésame, emisora de Grupo Multimedios. (Cortesía/Cortesía)

“Les quiero confesar algo. A mí no me gusta Bad Bunny, no me gusta su música, no conecto con su estilo. La verdad nunca lo escucho. Hasta lo he criticado”, expresó sin filtros.

Pero lo que vino después fue lo que realmente llamó la atención.

De la crítica a la admiración

Lussania contó que el domingo, tras ver todo lo que ocurrió alrededor del artista después del Super Bowl, se sorprendió a sí misma pensando diferente.

“Me encontré pensando muy distinto: lo admiro”, aseguró.

Y dejó claro que su admiración no tiene nada que ver con fanatismo.

“No por talento, no por la fama, no porque sea perfecto —porque claramente no lo es—. Pero lo admiro porque se atreve, porque lo intentó cuando probablemente nadie apostaba por él. Porque mientras lo critican, él sigue”, mencionó.

Lussania Víquez y su sorpresiva opinión sobre Bad Bunny

La frase que la hizo reflexionar

La comunicadora explicó que días antes escuchó una frase en redes sociales que la marcó profundamente. Según relató, un influencer decía que “la gente no se identifica con dioses, sino que se identifica con humanos rotos que siguen avanzando”.

Para Lussania, ahí está la clave del fenómeno que rodea a figuras como el cantante puertorriqueño.

“Creo que a veces por eso solemos conectar con algunas personas, sobre todo ahora en redes sociales, más que con otras. Y creo que eso pasa con él y con cualquiera que se atreve”, reflexionó.

Un mensaje más allá de Bad Bunny

Más que hablar del intérprete urbano, Lussania Víquez aprovechó el tema para dejar una enseñanza que muchos de sus seguidores aplaudieron.

“Tal vez en la vida no se trata de buscar ídolos perfectos. Tal vez se trata de mirar a nuestro alrededor y decir: de esta persona me quedo con su valentía, de esta con su disciplina, de esta con su corazón; es decir, tomar lo bueno y seguir nuestro propio camino”, mencionó.