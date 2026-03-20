Ginnés Rodríguez vive emotivo recibimiento al salir del hospital

Ginnés Rodríguez vivió un emotivo recibimiento a su salida del hospital Calderón Guardia este viernes tras su delicada operación en la columna del martes.

La presentadora de Repretel fue intervenida por una escoliosis que sufre desde los 15 años y que le estaba provocando mucho dolor e incomodidad.

Ginnés Rodríguez salió del hospital este viernes. Fotografía: Instagram Ginnés Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Según contó, su columna tenía una curvatura de 40 grados producto de eso, lo que ya le estaba complicando su diario vivir e incluso algunos imprevistos en sus transmisiones al aire.

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Así recibieron a Ginnés Rodríguez al salir del hospital

Este viernes, al salir del centro médico, la querida presentadora de Las Historias se encontró con el mejor regalo de todos: sus hijos Marcelo y Luciana.

Al ver a su mamá, Marcelo salió corriendo a alcanzarla y abrazarla. Luego llegó Luciana. El encuentro fue muy emotivo y Ginnés hasta piropeó a su hijo porque se había peinado.

“¿Pero qué es este hombre tan guapo?”, dijo al ver a Marcelo y darle un beso en la cabeza.

Junto a sus retoños llegaron algunos familiares y juntos protagonizaron un momento de mucha felicidad.

Ginnés Rodríguez dio una gran noticia desde el hospital

El feliz anuncio

Temprano de este viernes, Ginnés sorprendió a todos sus seguidores con una historia que compartió desde el hospital bailando, evidenciando una gran recuperación.

La grabación la hizo para dar la alegre noticia de su salida del hospital, exactamente una semana después de su internamiento para la operación del pasado martes.

Según explicó la periodista, la cirugía consistió en la colocación de dos tubos de titanio que enderezaron la columna y corrigieron la situación que, por años, también fue un complejo para ella.

Ginnés Rodríguez anduvo así las primeras horas tras su operación. (Captura/Captura)

Las primeras noticias sobre lo bien que le fue en la operación a la periodista las dio la mañana del miércoles Lussania Víquez. Ese mismo día en Las Historias, compartieron un video de Ginnés tras la cirugía y en el que ella confirmaba sentirse “muy bien”.

Ahora la presentadora deberá cuidarse unos días de la operación para que su regreso a la pantalla sea más temprano que tarde.