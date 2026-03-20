Ginnés Rodríguez muestra su mejoría y da gran noticia a sus seguidores

La presentadora Ginnés Rodríguez llenó de alegría a sus seguidores al compartir una excelente noticia sobre su recuperación.

La figura de Las Historias publicó un video en sus redes sociales en el que no solo se le ve sonriente, sino también bailando, dejando claro que va con todo tras la operación de columna a la que fue sometida el martes de esta semana.

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Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, compartió una nueva noticias sobre su operación desde el hospital. (redes/Instagram)

Pero lo que más emocionó a sus seguidores fue el anuncio que hizo: ¡ya le dieron salida del Hospital Calderón Guardia!

Ginnés Rodríguez dio una gran noticia desde el hospital

“Vean. ¿Adivinen quién regresa a casa?”, dijo en el clip, desbordando felicidad por este importante paso en su recuperación.

La presentadora había generado preocupación días atrás por su cirugía, pero ahora demuestra que poco a poco va retomando su energía y actitud positiva, algo que la ha caracterizado siempre.

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Sin duda, una noticia que llena de tranquilidad a quienes la siguen de cerca.