Ginnés Rodríguez muestra la impresionante cicatriz que le quedó de la cirugía en la columna

Ginnés Rodríguez contó que hoy se ha sentido muy bien de su cirugía, pero que días atrás no fue así. (redes/Facebook)

La presentadora Ginnés Rodríguez, del programa Las Historias, volvió a aparecer en redes sociales para contar cómo avanza su recuperación tras la cirugía en la columna y lo hizo sin filtro alguno.

Con su estilo auténtico, la comunicadora confesó que, aunque este miércoles amaneció sintiéndose muy bien, los últimos días han sido bastante complicados.

Cabe recordar que ella fue operada el pasado martes 17 de marzo de escoliosis que le tenía bien afectada su columna.

“Ayer yo estaba en la cama revolcándome del dolor, no me acomodaba ni para un lado ni para el otro”, relató, dejando ver lo duro que ha sido el proceso.

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Ginnés Rodríguez mostró cómo va su cicatriz tras su cirugía en la columna

Además, reconoció que le dio una parálisis en los intestinos en estos últimos días y que las medicinas caían “remal”.

Sin embargo, también destacó que el panorama ha mejorado y que actualmente tiene el dolor controlado, buen apetito y hasta ganas de hacer los ejercicios recomendados.

“Miren nada más el porte, la presencia, el caminado, el tumbado que tengo. Quería nada más por aquí saludarlos rápidamente porque hoy amanecí sintiéndome muy bien. Hoy ha sido un día maravilloso, de mucho agradecimiento, con el dolor controlado, solo cosas buenas, con buen apetito, con buen sueño, con ganas de hacer todos los estiramientos y los ejercicios que me dijeron, todo marcha superbién”, dijo.

Marcas de guerra

Pero lo que más llamó la atención fue cuando mostró su cicatriz, la cual describió con mucho orgullo como una obra de arte.

“Vean, vean la belleza de cicatriz. Es una obra de arte, es una obra de arte y vean qué linda que va. ¿No ven qué cosa más preciosa? O sea, es que de verdad que uno tiene que ver hasta bello este tipo de marcas de guerra en la vida", recalcó.

Ginnés Rodríguez mostró cómo va su cicatriz tras su cirugía en la columna. (redes/Facebook)

Incluso, adelantó que está pensando en hacerse un tatuaje para resaltar ese “antes y después” que ha marcado esta experiencia en su vida.

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Ginnés también agradeció a su familia y a quienes han estado pendientes de ella, asegurando que se siente fuerte, sin miedo y muy positiva.

“Hoy me siento feliz de la vida”, expresó, celebrando este avance en medio de un proceso que, según ella misma, ha sido todo un reto