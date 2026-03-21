Esta imagen de Ginnés Rodríguez y Julio Solís puso a volar la imaginación de sus seguidores

Una publicación en redes sociales del programa Las Historias terminó desatando toda una ola de comentarios… ¡Y hasta un “romance” inventado por los seguidores!

Hace unos días, en la página de Facebook del espacio del canal 11, compartieron unas fotografías de los presentadores Ginnés Rodríguez y Julio Solís, tomadas antes de que la comunicadora anunciara que sería operada el pasado martes 17 de marzo. En las imágenes, ambos aparecen sentados en el set del programa, muy sonrientes y cercanos.

Julio Solís y Ginnés Rodríguez son los presentadores principales de Las Historias de canal 11. (redes/Facebook)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una foto en particular en la que salen tomados de la mano, detalle que no pasó desapercibido para las televidentes, quienes de inmediato comenzaron a sacar conclusiones.

La publicación rápidamente se llenó de más de 500 comentarios, muchos de ellos asegurando que hacen “muy bonita pareja”, e incluso, que Julio sería el candidato ideal para el corazón de Ginnés.

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Frases como “hacen linda pareja”, “se ven muy bien juntos” y “el tiempo lo dirá todo” inundaron el posteo.

Pero ante tanto comentario y especulación, el propio Julio Solís decidió ponerle freno al chisme y aclarar la situación con humor.

Julio Solís y Ginnés Rodríguez son los presentadores principales de Las Historias de canal 11. (redes/Facebook)

“Gracias por tanto cariño y vamos a aclarar el chisme. No, jaja, no es cierto lo que están diciendo”, escribió el presentador, dejando claro que entre ellos no hay más que una relación profesional y de amistad.

Repretel busca presentador para Las Historias, ¿qué pasó con Ginnés Rodríguez? (Facebook/Facebook)

Y es que, para quienes siguen de cerca su vida personal, no es ninguna sorpresa. Hace un tiempo, el mismo Julio había compartido que mantiene una relación sentimental con un excompañero de canal 8, de Multimedios, con quien asegura estar muy feliz y enamorado.

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Así que, aunque la química frente a cámaras es innegable, todo indica que lo de Ginnés y Julio se queda únicamente en una bonita amistad… aunque en redes ya muchos les hayan armado toda una historia de amor.