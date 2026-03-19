Presentador revive increíble dato del edificio de Repretel que muchos no recuerdan o ignoran

El presentador de Repretel, Julio Solís, revivió un insólito dato sobre el edificio de La Uruca que alberga la televisora y que muchos no recuerdan o, simplemente, ignoran.

Todo surgió a raíz de una necesidad muy puntual que tuvo el comunicador luego de pasar varias horas bajo el sol mientras grababa un reportaje para el programa Las Historias, de canal 11.

Repretel se ubica en La Uruca y sus instalaciones antes fueron las de un famoso hotel de lujo. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN)

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Terminó “insolado” y corrió a buscar una ducha

La cantidad de sol que recibió fue tal que Julio tuvo que salir prácticamente corriendo al canal en busca de un lugar donde bañarse.

El presentador subió a uno de los salones de maquillaje de la televisora y empezó a consultar si existía un baño con ducha disponible.

“Quedé descargado, me siento insolado, tragué sol como camello, huelo a sol. Necesito un baño”, dijo Solís, quien llegó a Repretel en enero pasado.

Un recorrido con historia incluida

Mientras caminaba por los pasillos y estudios del canal, Julio fue documentando su búsqueda hasta llegar al lugar indicado.

“¿Es verdad que aquí hay un baño para bañarse?”, preguntó a una persona del canal, quien le confirmó que sí existía.

Julio Solís trabaja en Repretel desde hace pocos meses. (Instagram/Instagram)

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Luego consultó si la ducha estaba en funcionamiento —también le dijeron que sí— y si podía usarla.

“Lo logré, lo logré. Yo sabía que aquí por lo menos uno (un baño encontraría) porque esto era un hotel hace muchos años y en varias oficinas, todavía, de hecho, están los baños, pero no todos funcionan, pero hay uno y es lo que necesito”, contó.

En la página de Facebook Fotos antiguas de Costa Rica, uno de los seguidores compartió hace un tiempo esta foto del desaparecido Hotel Crystal, hoy Repretel. (Instagram/Instagram)

El pasado elegante del edificio

El comentario de Solís no es casualidad. Antes de que Repretel convirtiera el edificio en sus instalaciones, el lugar fue uno de los hoteles más finos y famosos del país.

Se trata del recordado Hotel Crystal, un sitio de lujo muy destacado durante las décadas de los 70 y 80.

En aquella época, era común que artistas internacionales que visitaban Costa Rica se hospedaran ahí, lo que le daba un aire exclusivo y muy movido al lugar.

Presentador de Repretel revive curioso dato sobre edificio de la televisora

De hotel a televisora

Fue alrededor de 1995 cuando la televisora se instaló en el edificio, tras el cierre del hotel, adaptando sus espacios para estudios, oficinas y salas de producción.

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Sin embargo, como lo comprobó Julio en carne propia, algunos vestigios del antiguo hotel aún sobreviven, incluyendo las duchas que sacan de apuros.