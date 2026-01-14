Julio Solís mostró un video que lo hizo llorar tras su llegada a Repretel

Visiblemente conmovido, Julio Solís compartió un video que lo hizo romper en llanto al recordar el camino recorrido hasta su llegada a Repretel, un momento que tocó fibras y no pasó desapercibido entre compañeros y seguidores.

Julio Solís y Giovanni Calderón de Mi casa es su casa. (redes/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, el comunicador publicó un clip en el que aparece más joven, con varias fotografías en distintos programas a donde iba como invitado, entre ellos Informe 11, cuando en aquel entonces la presentadora era Carolina Sánchez.

Solís contó que, en silencio, desde muy joven jugaba frente al espejo a ser presentador de Informe 11: Las Historias. Tras obtener su primera cámara, creó junto a sus amigos un programa en YouTube, dando así sus primeros pasos en la comunicación.

“Como soy mascarero, iba a muchos programas y, estando ahí, algo me confirmaba que quería quedarme. Un día me di cuenta de que estaban haciendo casting en Radio Z FM y así fue como entré por primera vez al grupo Repretel”, relató.

Julio Solís tiene amplia experiencia frente a las cámaras. (Cortesía Julio Solís)

El periodista explicó que, luego de esa experiencia, pasaron cuatro años antes de convertirse en locutor de Bésame, donde trabajó junto a Lussania Víquez, quien también formaba parte del programa.

“Un día le conté mi sueño y eso hizo posible que hiciera casting para ser el primer hombre presentador del programa, porque siempre habían sido dos mujeres”, agregó. Aunque el casting le fue bien, el espacio regresó posteriormente con dos presentadoras.

A pesar de ello, Solís aseguró que continuó su camino profesional, trabajando con personas que admiraba y que formaban parte de ese mismo proyecto. “Han pasado muchos años y muchas cosas, pero cada una de ellas me ha traído hasta aquí”, detalló.

Al ver su sueño hecho realidad, ser presentador de Informe 11, confesó que no pudo contener las lágrimas al observar todo lo vivido. “Son lágrimas de orgullo. Esto es un resumen, no todo ha sido documentado. Siento que nací para esto y hoy lo confirmo más que nunca. Gracias por estar aquí”, concluyó, orgulloso de su trayectoria.