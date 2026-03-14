Farándula

Presentador de Repretel enfrenta grave emergencia de salud y la última opción de tratamiento lo aterra

Figura de canal 11 dio detalles de la urgencia que enfrentó y del tratamiento con el que prueban antes de llegar a la opción final

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Por Manuel Herrera

El presentador de Repretel, Julio Solís, enfrentó este jueves una grave emergencia de salud y aunque la situación la atajó a tiempo, hay probabilidades de que tenga que someter a un tratamiento que lo aterra.

Solís llegó hace pocos meses a la televisora de La Uruca como presentador del programa de canal 11, Las Historias. Anteriormente trabajó en Multimedios Canal 8.

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Julio Solís y Ginnés Rodríguez de Informe 11 Las Historias
Julio Solís es presentador de Las Historias. (redes/Instagram)

En varias historias de Instagram que compartió este viernes, Solís habló de la urgencia que lo sorprendió, al parecer, en unos exámenes auditivos de rutina.

“Viene siendo como un paro”

“Después de las pruebas que me realizaron el diagnóstico no fue bueno, no era lo que esperábamos. Se activó protocolo de emergencia por sospecha de pérdida auditiva súbita. En palabras sencillas viene siendo como un paro pero en el oído”, destacó el también locutor.

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Explicó que la situación la enfrentó en su oído izquierdo y que perdió el 70 por ciento de la funcionalidad y “la parte que percibe los sonidos agudos dejó de funcionar”.

“La atención en las primeras 48 horas es vital para poder revertirlo. Por eso es considerado emergencia”, dijo Solís.

Julio Solís
Julio Solís contó la situación por la que pasó en Instagram. (Instagram/Instagram)

Atención a tiempo

Él lo atendió en las primeras 24 horas y según le dijeron los médicos tiene un 60 por ciento de probabilidad de que la situación se corrija.

Ya estoy en medicamentos: terapia en cámara hiperbárica para tratar que las células que dejaron de funcionar se activen nuevamente con la oxigenación”, afirmó.

Sin embargo, si la cámara hiperbárica no le funciona, la última opción de tratamiento hasta da miedo con solo escucharla, por eso a él le aterra y tiene fe de no llegar ahí.

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Julio Solís
Julio Solís tiene fe de no tener que someterse a la última opción de tratamiento. (Instagram/Instagram)

“Y como última opción, una inyección al tímpano. Esperando con mucha fe no tener que llegar a esa”, destacó.

Solís dijo que la emergencia la pudo haber provocado el dengue, del que estuvo enfermo hace unos días, “por la carga viral tan fuerte”.

Julio Solís
Julio Solís piensa que el dengue tuvo algo que ver con la emergencia que enfrentó. (Instagram/Instagram)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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