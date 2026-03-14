Presentador de Repretel enfrenta grave emergencia de salud y la última opción de tratamiento lo aterra

El presentador de Repretel, Julio Solís, enfrentó este jueves una grave emergencia de salud y aunque la situación la atajó a tiempo, hay probabilidades de que tenga que someter a un tratamiento que lo aterra.

Solís llegó hace pocos meses a la televisora de La Uruca como presentador del programa de canal 11, Las Historias. Anteriormente trabajó en Multimedios Canal 8.

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Julio Solís es presentador de Las Historias. (redes/Instagram)

En varias historias de Instagram que compartió este viernes, Solís habló de la urgencia que lo sorprendió, al parecer, en unos exámenes auditivos de rutina.

“Viene siendo como un paro”

“Después de las pruebas que me realizaron el diagnóstico no fue bueno, no era lo que esperábamos. Se activó protocolo de emergencia por sospecha de pérdida auditiva súbita. En palabras sencillas viene siendo como un paro pero en el oído”, destacó el también locutor.

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Explicó que la situación la enfrentó en su oído izquierdo y que perdió el 70 por ciento de la funcionalidad y “la parte que percibe los sonidos agudos dejó de funcionar”.

“La atención en las primeras 48 horas es vital para poder revertirlo. Por eso es considerado emergencia”, dijo Solís.

Julio Solís contó la situación por la que pasó en Instagram. (Instagram/Instagram)

Atención a tiempo

Él lo atendió en las primeras 24 horas y según le dijeron los médicos tiene un 60 por ciento de probabilidad de que la situación se corrija.

“Ya estoy en medicamentos: terapia en cámara hiperbárica para tratar que las células que dejaron de funcionar se activen nuevamente con la oxigenación”, afirmó.

Sin embargo, si la cámara hiperbárica no le funciona, la última opción de tratamiento hasta da miedo con solo escucharla, por eso a él le aterra y tiene fe de no llegar ahí.

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Julio Solís tiene fe de no tener que someterse a la última opción de tratamiento. (Instagram/Instagram)

“Y como última opción, una inyección al tímpano. Esperando con mucha fe no tener que llegar a esa”, destacó.

Solís dijo que la emergencia la pudo haber provocado el dengue, del que estuvo enfermo hace unos días, “por la carga viral tan fuerte”.