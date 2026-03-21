Farándula

Glenda Peraza conmueve con gesto hacia Ginnés Rodríguez tras su cirugía

Exmodelo sorprendió a la presentadora de Repretel, quien se recupera de una cirugía en su columna

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La presentadora Glenda Peraza sorprendió con un emotivo gesto hacia su amiga, la periodista Ginnés Rodríguez, con el que dejó en evidencia el cariño y admiración que siente por ella.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez vive emotivo recibimiento al salir del hospital

Glenda Peraza
Glenda Peraza y Ginnés Rodríguez son grandes amigas. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram)

Una semana difícil

Rodríguez salió del hospital este viernes, luego de permanecer internada durante una semana tras someterse a una delicada cirugía de columna el pasado martes.

La intervención buscaba corregir la escoliosis que la presentadora padece desde los 15 años.

Un mensaje lleno de admiración

Horas después de que Ginnés dejara el hospital Calderón Guardia, Peraza le dedicó un sentido mensaje en Instagram que tocó el corazón de muchos.

“Hoy quiero honrar a una mujer increíble: Ginnes Rodríguez. Una mujer que ha conocido el dolor… que ha vivido pérdidas profundas… pero que ha decidido seguir adelante, por sus hijos, por su fe en Dios y por ella misma”, escribió.

Glenda Peraza y Ginnés Rodríguez protagonizaron este encuentro hace unas semanas

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez muestra su mejoría y da gran noticia a sus seguidores

Fe, fuerza y resiliencia

En su publicación, Glenda también resaltó la fortaleza de su amiga ante los retos de salud que ha enfrentado.

“Hoy enfrenta una nueva batalla con su salud… y aún así, su fuerza inspira. Este video lo dice todo: el dolor es real, pero también lo es la fe en Dios… y las ganas de no rendirse”, destacó.

El mensaje estuvo acompañado de un video de un encuentro previo entre ambas, en el que ya había destacado esas cualidades cara a cara.

Una respuesta que lo dice todo

El gesto no pasó desapercibido para Ginnés, quien reaccionó con emoción en los comentarios de la publicación.

“Ay Glendita, se me aguaron los ojitos. Gracias por esas palabras de aliento; también te admiro por tu fuerza y empuje como mamá, empresaria, hija y amiga. Un gran abrazo”, respondió.

Glenda Peraza
Glenda Peraza sorprendió a Ginnés Rodríguez con este mensaje. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: (Video) Ginnés Rodríguez reaparece caminando tras compleja operación en la columna: “Me siento muy bien”

Un mensaje que inspira

Peraza cerró su mensaje con palabras que reflejan esperanza y resiliencia.

“Que su historia nos recuerde que, aunque la vida nos ponga pruebas, seguimos… con Dios de la mano, un día a la vez. Te abrazamos fuerte, maravillosa mujer”, concluyó.

Ginnés Rodríguez dio una gran noticia desde el hospital
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Glenda PerazaGinnés RodríguezRepretel
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.