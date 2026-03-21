Glenda Peraza conmueve con gesto hacia Ginnés Rodríguez tras su cirugía

La presentadora Glenda Peraza sorprendió con un emotivo gesto hacia su amiga, la periodista Ginnés Rodríguez, con el que dejó en evidencia el cariño y admiración que siente por ella.

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Glenda Peraza y Ginnés Rodríguez son grandes amigas. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram)

Una semana difícil

Rodríguez salió del hospital este viernes, luego de permanecer internada durante una semana tras someterse a una delicada cirugía de columna el pasado martes.

La intervención buscaba corregir la escoliosis que la presentadora padece desde los 15 años.

Un mensaje lleno de admiración

Horas después de que Ginnés dejara el hospital Calderón Guardia, Peraza le dedicó un sentido mensaje en Instagram que tocó el corazón de muchos.

“Hoy quiero honrar a una mujer increíble: Ginnes Rodríguez. Una mujer que ha conocido el dolor… que ha vivido pérdidas profundas… pero que ha decidido seguir adelante, por sus hijos, por su fe en Dios y por ella misma”, escribió.

Glenda Peraza y Ginnés Rodríguez protagonizaron este encuentro hace unas semanas

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Fe, fuerza y resiliencia

En su publicación, Glenda también resaltó la fortaleza de su amiga ante los retos de salud que ha enfrentado.

“Hoy enfrenta una nueva batalla con su salud… y aún así, su fuerza inspira. Este video lo dice todo: el dolor es real, pero también lo es la fe en Dios… y las ganas de no rendirse”, destacó.

El mensaje estuvo acompañado de un video de un encuentro previo entre ambas, en el que ya había destacado esas cualidades cara a cara.

Una respuesta que lo dice todo

El gesto no pasó desapercibido para Ginnés, quien reaccionó con emoción en los comentarios de la publicación.

“Ay Glendita, se me aguaron los ojitos. Gracias por esas palabras de aliento; también te admiro por tu fuerza y empuje como mamá, empresaria, hija y amiga. Un gran abrazo”, respondió.

Glenda Peraza sorprendió a Ginnés Rodríguez con este mensaje. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

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Un mensaje que inspira

Peraza cerró su mensaje con palabras que reflejan esperanza y resiliencia.

“Que su historia nos recuerde que, aunque la vida nos ponga pruebas, seguimos… con Dios de la mano, un día a la vez. Te abrazamos fuerte, maravillosa mujer”, concluyó.