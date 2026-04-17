Joven cantará con muletas en “Batalla de Karaoke” a poco de haber sufrido terrible accidente

Natasha Alfaro, participante del programa Batalla de Karaoke, se presentará el próximo domingo con muletas tras enfrentar un grave accidente que cambió su vida.

La joven, de 30 años, vive en Tibás, aunque es originaria de Puntarenas. Tiene tres hijos, se dedica a la decoración de eventos y también es maquillista y estudiante de arquitectura.

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Su historia en la música comenzó desde muy pequeña, influenciada por su madre, Sabrina Marchena, quien falleció hace casi dos años.

Natasha Alfaro será una de las concursantes de este próximo domingo en Batalla de Karaoke. (Natasha Alfaro/Instagram)

Una pasión que nació desde la infancia

“Canto desde los cuatro años porque mi mamá, que ya falleció hace un año y 11 meses, trabajaba con la madrina en un bar a la par de la casa de nosotros. Entonces, por las tardes a veces ponían el karaoke y yo aprovechaba y cantaba una canción que, aunque no sabía leer, siempre me la aprendía a puro oído, que era ‘Como la Flor’ de Selena”, recordó la joven.

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Desde entonces, la música se convirtió en su refugio y en una de sus mayores pasiones. Ha participado en audiciones de Nace Una Estrella y concursos de karaoke, manteniéndose siempre activa en el mundo del canto.

Natasha Alfaro le dedicará su presentación a su mamá, Sabrina Marchena. (Natasha Alfaro/Cortesía)

El accidente que cambió todo

Sin embargo, hace dos meses enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. Un accidente automovilístico que le dejó múltiples lesiones.

“Tuve un accidente hace dos meses, tengo quebrados el fémur, la cadera, el cráneo y más de cinco fracturas en mi rostro porque no me he recuperado; de hecho, voy a cantar con muletas porque no puedo aún caminar independientemente.

“Los doctores me dijeron que, posiblemente, después de la cirugía que tuve iba a estar paralítica y que no iba a poder recordarme de muchas cosas. Le dijeron a mi esposo que no iba a recordar nada y, al final, rompí toda esa adversidad y los pronósticos que tenían para mí y, bueno, a pesar de que mi accidente fue hace muy poco, no he dejado de hacer lo que me gusta”, mencionó.

Natasha Alfaro sufrió fracturas en su rostro. (Natasha Alfaro/Cortesía)

El panorama de Natasha era complicado, pero ha logrado salir adelante. (Natasha Alfaro/Cortesía)

Natasha Alfaro ha encontrado la forma de salir adelante. (Natasha Alfaro/Cortesía)

Cantar pese al dolor

A pesar de las secuelas físicas, Natasha ha decidido no detenerse. La joven explicó que las fracturas le generan presión en la frente, lo que le provoca dolor, pero aun así ha decidido aprovechar esta oportunidad en televisión.

Además, confesó que no recuerda lo ocurrido durante el accidente, ya que recuperó la conciencia hasta el tercer día, lo que hace aún más impactante su proceso de recuperación.

Un ejemplo de superación

Su historia se ha convertido en un símbolo de superación, demostrando que incluso en medio de la adversidad es posible seguir adelante.

“Aunque nos pasen cosas en la vida que no entendemos al final Dios es el que tiene la última palabra. En mi caso yo le doy muchas gracias a Él porque me dio una segunda oportunidad de vida”, agregó.

Su participación en el programa del 7 no solo representa un reto artístico, sino también una oportunidad para inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Quienes deseen apoyarla pueden hacerlo mediante votación por WhatsApp al 6070-0777, con el nombre de Natasha.