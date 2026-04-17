Periodista de Repretel no se pudo aguantar la risa tras cómico incidente en vivo

La periodista Sheyla Paniagua, de Repretel, protagonizó un inesperado y divertido momento durante una cobertura en vivo sobre las fuertes ráfagas de viento en San José de la Montaña, en Heredia.

Mientras informaba sobre la intensidad del clima, la comunicadora no pudo contener la risa al ver cómo su compañero camarógrafo enfrentaba dificultades con el viento.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez recibe gran noticia a un mes de su cirugía en la columna

Un momento espontáneo en plena transmisión

Durante el enlace, Sheyla explicaba los riesgos asociados a las ráfagas de viento, cuando la situación tomó un giro inesperado.

Sheyla Paniagua se ha ganado el corazón de los televidentes. (Cortesía/Cortesía)

“Las fuertes ráfagas de viento pueden provocar la caída de árboles y en ocasiones, muchas veces han caído en las viviendas, vamos a escuchar qué dicen”, aseguró Sheyla y soltó una risa.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, celebra una esperanzadora noticia en su lucha contra el cáncer

En ese instante, el camarógrafo Mainor tuvo problemas para sostener su paraguas, que casi termina siendo arrastrado por el viento.

En el fondo del video se escucha al camarógrafo decir: “¡Ay!, voy a soltar el paraguas, dice la gente que ese es el problema”.

El viento como protagonista

La escena provocó que la periodista no pudiera evitar reír mientras continuaba con su labor informativa. A pesar del momento, logró retomar el control de la transmisión.

“Roberto, le cuento que Mainor casi sale volando de lo fuerte que está el viento acá en este lugar y quiero que vea, porque sí, el viento está bastante fuerte, vean cómo se mueven los árboles, no se puede estar ni si quiera acá con una sombrilla porque sino se la lleva, eso fue lo que le pasó ahorita a mi compañero Mainor”, contó Paniagua.

El episodio reflejó la intensidad de las condiciones climáticas en la zona, donde incluso mantenerse en pie o utilizar objetos como sombrillas se vuelve complicado.

Entre risas y profesionalismo

A pesar de lo ocurrido, la periodista logró completar su reporte sobre el comportamiento del clima, incluyendo las lluvias ocasionales y las condiciones de frío señaladas por el Instituto Meteorológico Nacional.

El video mostró la naturalidad de la comunicadora y los imprevistos que pueden surgir en una cobertura en vivo.