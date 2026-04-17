Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, celebra una esperanzadora noticia en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, conmovió a sus seguidores este 16 de abril de 2026 al compartir una noticia que llena de esperanza y fe: su primer pet scan salió limpio en medio de su batalla contra el cáncer.

La publicación, cargada de emoción y agradecimiento, marca un momento clave en su proceso de salud.

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Carolina Jaikel celebra una gran noticia en su lucha contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

“El primero de muchos”

Con palabras llenas de fe, Carolina celebró este importante avance. “El día de mi primer pet scan limpio. El primero de muchos, si Dios quiere”, escribió.

La noticia llega luego de casi 10 meses de lucha de cáncer de pulmón con metástasis ósea, un camino que, según ella misma reconoce, ha estado lleno de aprendizajes y momentos inesperados.

“Todo es según su voluntad”

Jaikel también dejó ver la fortaleza espiritual que la ha acompañado durante todo el proceso.

“Porque esta familia hace rato que tuvo que aprender, que todo es según SU voluntad. Y que esa voluntad, aunque a veces nos cueste entenderla, siempre siempre es buena y perfecta”, afirmó.

Su mensaje ha tocado a muchas personas que atraviesan situaciones similares, convirtiéndose en una voz de aliento.

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Carolina Jaikel dio la gran noticia a través de esta publicación en Instagram. (Instagram/Instagram)

Agradecida por cada oración

Jaikel no dejó pasar la oportunidad de agradecer el apoyo recibido.

“Gracias por tantas oraciones, por tanto amor. No cabe más agradecimiento en el corazón”, dijo.

Además, reconoció que este proceso ha estado lleno de momentos que nunca imaginaron vivir.

“Nunca nos imaginamos hace casi 10 meses, los milagros y bendiciones que íbamos a vivir”, destacó.

La lucha continúa

Aunque la noticia es motivo de celebración, Carolina dejó claro que el proceso sigue.

“A seguir con las quimioterapias de mantenimiento, para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer, mas llena de fuerzas y FE que nunca, con el corazón contento y la mirada en el cielo”, expresó.

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¿Qué es un pet scan?

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET scan) “limpio” significa que el estudio no detectó áreas de actividad metabólica anormal o inusualmente alta en el cuerpo, lo cual es un indicador positivo de que no hay evidencia de cáncer activo, tumores o infecciones ocultas en el momento del examen.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz abrieron su corazón hace unos días sobre el proceso que han llevado en un pódcast con Lizeth Castro. (redes/Captura de video)

Esta prueba avanzada evalúa el funcionamiento celular y se utiliza principalmente para confirmar la efectividad de un tratamiento oncológico o la ausencia de enfermedades graves.