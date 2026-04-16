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Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, reveló el montón de tóxicos que recibe su cuerpo para pelear contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó que el “montón de tóxicos” que recibe su cuerpo por su tratamiento

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Por Silvia Núñez
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó qué tipo de procedimiento médico le están haciendo en Estados Unidos. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, continúa dando la batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea y, en medio de su tratamiento, decidió compartir con sus seguidores cómo enfrenta uno de los procesos más exigentes.

Desde Estados Unidos, Jaikel contó que recientemente se sometió a varios estudios médicos importantes, los cuales implican una carga considerable para su cuerpo.

“Hoy tuve Petscan, que usa glucosa radioactiva, y más tarde tengo un MRI con contraste. Eso significa un montón de tóxicos en mi cuerpo”, explicó.

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Carolina Jaikel
Carolina Jaikel se encuentra en Estados Unidos recibiendo más tratamientos para combatir el cáncer. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Pese a lo duro del proceso, la también empresaria destacó que se siente agradecida por poder acceder a estos exámenes, fundamentales para monitorear su salud y evolución.

Además, reveló que ha adoptado una serie de hábitos para ayudar a su organismo a eliminar los residuos que dejan estos procedimientos. Entre ellos, mencionó la importancia de mantenerse bien hidratada, cuidar su alimentación y realizar ejercicio moderado.

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Con esta actitud, Carolina sigue demostrando fortaleza y disciplina en una lucha que ha compartido de manera abierta, inspirando a muchos con su transparencia y su enfoque en el bienestar, incluso en medio de uno de los momentos más retadores de su vida.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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