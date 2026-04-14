“Con el corazón hecho un puñito”: esposa de Bryan Ruiz inicia nuevo viaje en su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, contó lo más duro de viajar para recibir su tratamiento. (redes/Instagram)

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, compartió este martes un emotivo mensaje al anunciar que emprende un nuevo viaje a Estados Unidos para continuar con su tratamiento contra el cáncer de pulmón.

A través de sus redes sociales, Jaikel dejó ver la mezcla de sentimientos que la acompañan en este proceso, donde la fe y el amor por su familia son su mayor motor.

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“Un viaje más con mi corazón hecho un puñito, pero lleno de fe. Cada contraste, cada radiación se sienten diferente cuando el máximo objetivo de cada paso es ver esos ojitos crecer”, escribió conmovida.

Es decir, la esposa del exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense irá a recibir otro proceso de radiación aunque también todavía sigue con sus tratamientos de quimioterapia que recibe en el país.

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Carolina Jaikel hizo esta publicación para contar lo de su viaje y lo duro que es dejar a sus hijos. (redes/Instagram)

Caro contó en una reciente entrevista con Lizeth Castro que su cáncer está en fase 4 y que en un principio creyó que solo le quedaban tres meses de vida, pero tras su diagnóstico decidió luchar contra este y ya lleva casi un año en tratamiento.

Una vez más, Carolina demuestra que, pese a las dificultades, mantiene la esperanza intacta y la mirada puesta en el futuro, en una lucha donde cada paso cuenta.