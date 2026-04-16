Vecina de Cartago cantará con todo en “Batalla de Karaoke” para ayudar a su hermano tras duro accidente

El programa Batalla de Karaoke, de Teletica, está abriendo puertas a jóvenes talentos y, más allá del entretenimiento, permite que sus participantes se den a conocer y puedan incluso proyectar su carrera artística.

La Teja conversó con una de las concursantes que estará el próximo domingo, April Quirós González, una joven de 23 años y vecina del Tejar del Guarco, Cartago.

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April busca abrirse paso en la competencia con un propósito muy claro: ayudar a su hermano Steven, quien necesita una prótesis.

April es amante de la música. (Stephanie Quirós González /Cortesía)

La prótesis que podría cambiar una vida

Steven perdió su brazo derecho en un accidente de tránsito hace tres meses.

“Esta participación es muy importante para mí porque está 100% dedicada a mi familia, a mi hermano mayor en específico.

“Mi objetivo es tener los votos de la gente y ayudarlo porque necesita una prótesis. Mi hermano sabe que yo daría todo por él. Quiero recaudar fondos con la platita del premio”, mencionó la joven.

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En la fotografía: Steven Quirós, April Quirós, Taylor Quirós, Adriana González y Esteban Quirós. (Stephanie Quirós González /Cortesía)

Steven perdió su brazo derecho. (Stephanie Quirós González /Cortesía)

Para cumplir el sueño

April siempre ha sido amante de la música y por eso desde que se dio cuenta del concurso, no lo pensó dos veces.

“Estuve ahí pendiente de los lugares en los que iban a estar y fui allá, participé y fui la primera seleccionada en Corralillo. Tengo 23 años y canto desde que estoy en el colegio, como desde los 14 o 15 años”, contó Quirós.

La joven indicó que el talento con el canto lo heredó de su madre y que encuentra inspiración en Ariana Grande, de quien ha tomado técnicas vocales y estilo.

Pero, además de la música, April estudia ingeniería de calidad y trabaja como inspectora en una zona franca, por lo que es todo un ejemplo a seguir.

April heredó el talento de su madre. (Stephanie Quirós González /Cortesía)

Una familia marcada por la adversidad

La situación de su hermano no es el único desafío que ha enfrentado su familia, ya que años atrás vivieron otro episodio complejo.

“Hace cuatro años mi familia también había sufrido un accidente de tránsito en el que mi papá (Esteban Quirós) resultó gravemente herido, estuvo en cuidados intensivos y estuvo un año en recuperación.

“Mi papá quedó con una discapacidad de por vida y él está pensionado por invalidez. Hubo negligencia médica y con tal de salvarle la vida, porque estuvo a punto de morir, quedó con una pierna fija y no puede realizar ningún tipo de movimiento ni fuerza, además, tuvo varios infartos”, detalló.

En ese mismo hecho, su madre, doña Adriana González, también resultó afectada y quedó con una discapacidad en su brazo derecho, sumando un nuevo desafío para la familia.

A pesar de las dificultades, han logrado mantenerse unidos y seguir adelante, con la esperanza de que April pueda ganar la competencia y cumplir su objetivo.

Quienes deseen apoyarla en el concurso de Teletica pueden hacerlo mediante WhatsApp al 6070-0777, bajo el nombre de April.